Quatre semaines d’absence pour Landry Shamet

Dominés par le Magic samedi soir, les Knicks n’avaient pas seulement perdu un match, puisqu’ils avaient aussi perdu Landry Shamet sur blessure.

Touché à l’épaule droite, la même qu’il s’était luxée il y a un an, était sorti dans le premier quart-temps, sans pouvoir revenir en jeu de la soirée. Quelques jours plus tard, on apprend par ESPN qu’il sera absent pendant au moins quatre semaines et c’est une entorse de cette épaule droite qui le tiendra éloigné des parquets jusqu’à fin décembre.

Landry Shamet s’était blessé en cherchant à empêcher Jalen Suggs de dépasser le milieu du terrain mais en se prenant le puissant écran de Wendell Carter Jr. qui l’a mis au sol. Baladé entre le cinq majeur et le banc à cause des blessures des uns et des autres, il restait avant ça sur 15.2 points de moyenne en cinq matchs.

Après OG Anunoby, forfait jusqu’à début décembre, New York perd donc un joueur supplémentaire et cela devrait profiter à Miles McBride, attendu au poste 2 aux côtés de Jalen Brunson, Mikal Bridges, Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson (ou Josh Hart quand il est préservé).

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 25 27:46 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2018-19 PHI 54 20:31 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 8.3 2019-20 LAC 53 27:24 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BKN 61 23:00 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHO 69 20:50 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHO 40 20:11 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 15:47 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NY 50 15:14 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7 2025-26 NY 15 20:56 45.2 42.4 79.4 0.5 1.5 2.0 1.2 1.3 0.4 0.5 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.