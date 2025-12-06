Un 23-0 en six minutes : les Knicks signent l’entame parfaite

Passer un 23-0 dans une rencontre, c’est déjà énorme. Mais le faire pour commencer une partie, c’est encore plus fort. Comme si le premier coup d’un combat de boxe était un puissant uppercut. Les Knicks ont réalisé cette performance contre le Jazz.

Après six minutes et trente secondes de jeu, quelques instants avec le premier panier d’Utah de Keyonte George, les joueurs de New York menaient en effet 23-0 ! Jamais une équipe, depuis au moins 1997, n’avait réussi pareille entame et le record pour un début de match appartient toujours aux Lakers, en février 1987, avec un 29-0.

« Les gars ont été très bons, notamment en défense et en début de match. On a bien fait circuler le ballon, on a joué avec du rythme et des espaces », explique Mike Brown, quand Jalen Brunson glisse que lui et ses coéquipiers n’ont « pas vraiment pensé » à ce run sur le parquet.

Avant le premier panier du Jazz, le match était déjà gagné

Contrairement à Miles McBrides, remplaçant et rentré en jeu après les dix premiers points de son équipe. « J’ai évidemment fait attention au tableau d’affichage. Les titulaires ont bien commencé donc c’est plus facile pour moi pour faire mon travail. »

Portés par ce 23-0 qui a tué le match, et jamais inquiétés, les Knicks vont remporter le premier quart-temps 41-13. Après un deuxième acte moins abouti, ils vont accélérer de nouveau en troisième quart-temps (47-30), avec un gros Jalen Brunson, pour l’emporter assez aisément, de 34 points et avec 146 unités marquées.

« On n’a pas été à notre meilleur niveau en fin de deuxième quart-temps mais on a bien réagi dans le troisième. Je suis satisfait de notre réponse », confirme le meneur de jeu, auteur de 20 points dans cette période. « On a levé le pied en fin de première période et j’ai poussé les joueurs en début de seconde mi-temps. Les gars ont répondu », insiste le coach des Knicks. « Je tire mon chapeau au groupe, à tout le monde. »