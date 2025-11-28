Matchs
Sans OG Anunoby, Mike Brown voit désormais petit

NBA – Depuis deux matchs, Mike Brown aligne un un cinq majeur plus petit avec Jalen Brunson, Miles McBride et Josh Hart pour accompagner Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges.

Mike BrownLorsqu’OG Anunoby se blesse aux ischio-jambiers le 14 novembre, Mike Brown n’a pas révolutionné son cinq majeur et a continué de compter sur le duo Mitchell Robinson – Karl-Anthony Towns dans la raquette, préférant intégrer Landry Shamet dans le « backcourt » aux côtés de Jalen Brunson. Cependant, la blessure de l’ancien joueur des Clippers semble avoir poussé l’entraîneur des Knicks à revoir ses plans.

Lors des deux dernières sorties de son équipe face aux Nets et aux Hornets, il s’est en effet tourné vers un cinq plus petit en titularisant à la fois Jalen Brunson, Josh Hart et Miles McBride, trois joueurs qui ne dépassent pas la barre des 1m95.

« J’ai l’impression que lorsque nous avons un cinq plus rapide, nous accélérons le jeu et nous réalisons des stops », analyse Miles McBride. « Nous avons des gars qui veulent défendre, qui font des stops et qui courent. Puis, nous partageons bien le ballon. Quand KAT a la main chaude, on cherche à lui donner la balle. Évidemment, Jalen Brunson est dominant et ensuite on se nourrit tous de ça. »

Cette envie de partager le ballon s’est notamment vue lors du large succès face à Charlotte (129-101) où l’intégralité du cinq majeur comptait plus de dix points à la mi-temps. Une rencontre dans laquelle Josh Hart s’est particulièrement montré avec 22 points, son plus haut total cette saison, accompagnés de 8 rebonds et 7 passes.

Les yeux rivés sur la NBA Cup

« Je suis le premier à reconnaître que le mettre sur le banc lors des quatrièmes quart-temps n’était pas une bonne idée parce qu’il fait tellement de bonnes choses », admet Mike Brown. « Avec le temps, nous commençons à mieux comprendre comment le faire jouer et il se sent mieux. Il aurait pu râler ou se plaindre, mais il ne l’a pas fait. »

Si les Knicks viennent de remporter deux matchs face à des équipes qui occupent le fond de la Conférence Est, Mike Brown aura l’occasion de tester la fiabilité de ce cinq majeur ce vendredi face aux Bucks, un duel qui pourrait marquer le retour de Giannis Antetokounmpo. Plus largement, en cas de victoire, les joueurs de « Big Apple » pourraient valider leur billet pour les quarts de finale de la NBA Cup.

« Oui, nous parlons de la NBA Cup », ne cache pas l’entraîneur de New York. « Dans la vie, la pression est un privilège. Donc vous essayez d’en créer de temps en temps, car s’il y a une situation où vous êtes sous pression, cela veut dire que vous vous en sortez bien. Si vous êtes un compétiteur, vous allez vous mettre la pression, peu importe ce qui se passe. Pouvoir la ressentir, cela permet de nous préparer pour les playoffs, c’est pour cela que j’en parle aux gars. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 15 34:08 48.1 36.5 84.9 0.4 2.9 3.3 6.3 2.4 0.7 0.1 2.5 28.6
Karl-anthony Towns 17 33:21 45.0 32.6 89.1 3.2 9.1 12.3 3.4 2.6 0.9 0.8 3.6 22.4
Mikal Bridges 17 35:14 52.5 41.3 78.8 1.2 3.4 4.6 4.6 1.1 2.1 1.2 1.9 16.4
Og Anunoby 12 31:05 47.6 39.2 76.0 1.6 4.0 5.6 2.2 1.8 1.9 0.7 2.3 15.8
Jordan Clarkson 17 18:53 48.9 33.3 85.2 0.9 0.9 1.9 1.6 1.1 0.4 0.2 2.4 10.6
Miles Mcbride 14 25:30 41.9 40.2 66.7 0.6 1.9 2.5 2.5 0.8 0.8 0.2 1.6 10.6
Josh Hart 16 27:15 48.9 38.2 75.0 1.7 5.4 7.1 4.8 1.9 1.1 0.3 2.7 10.4
Landry Shamet 15 20:56 45.2 42.4 79.4 0.5 1.5 2.0 1.2 0.5 0.4 0.2 1.3 9.3
Mitchell Robinson 10 17:06 65.4 0 22.2 4.4 3.5 7.9 0.9 0.7 0.7 1.1 2.6 3.6
Tyler Kolek 13 8:55 45.7 29.4 50.0 0.2 0.5 0.7 1.7 0.5 0.2 0.0 0.9 3.1
Guerschon Yabusele 16 10:38 33.3 26.7 50.0 0.8 1.5 2.3 0.4 0.3 0.1 0.2 1.3 2.6
Mohamed Diawara 11 3:11 44.4 40.0 0.0 0.2 0.5 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 0.6 0.9
Ariel Hukporti 11 6:44 44.4 0 25.0 0.9 1.3 2.2 0.5 0.5 0.1 0.3 0.8 0.8
Pacôme Dadiet 8 2:38 16.7 0.0 100.0 0.0 0.6 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5
Tosan Evbuomwan 1 3:00 0.0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trey Jemison Iii 2 5:00 0 0 0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0

Par Thibault Mairesse
