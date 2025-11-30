Avec son « tir de l’année », Mike Conley évite un début de crise aux Wolves

La pression montait depuis une semaine autour de ces Wolves, englués dans leur pire série de la saison avec trois défaites de rang avant la réception de Boston samedi soir. Trois défaites à l’extérieur sur le fil à Phoenix, Sacramento et OKC qui ont chaque fois laissé beaucoup de regrets, avec à chaque fois des fins de match mal maîtrisées.

Après avoir souffert en première mi-temps face aux coéquipiers de Jaylen Brown, Minnesota avait réussi à reprendre le dessus et s’était même octroyé une avance de 12 points à moins de quatre minutes de la fin. Du coup, lorsque Boston a répondu par un 12-0 éclair pour égaliser à 110-110, c’est tout le Target Center qui a retenu son souffle, de peur de vivre à son tour une désillusion en fin de match.

Un énorme soulagement

Le salut des Wolves est alors passé par Mike Conley, que Julius Randle a trouvé ouvert dans le corner pour un 3-points qui a redonné vie à Minnesota, vainqueur 119-115 dans la foulée !

« C’était le tir de l’année », a répondu l’intéressé en plaisantant après le match. « Je crois que les gens commençaient à se dire « Non, pas encore » au regard de la tournure des événements. On avait eu de bonnes positions, mais on arrivait simplement pas à mettre nos tirs. Donc d’en voir un finalement rentrer à cet instant, ça a été énorme ».

Non content d’éviter à son équipe d’entrer dans un début de crise, le meneur vétéran a également rappelé son importance, aux yeux de son coach notamment, avec son sobre mais efficace 2/2 à 3-points, dont ce panier qui a stoppé l’élan des Celtics.

« Honte à moi, pour ne pas l’avoir mis davantage sur le terrain dans ce genre de situations », a ainsi reconnu Chris Finch. « C’est ce qui fait sa valeur, il peut mettre des tirs importants et sait jouer intelligemment. Il sait ce qu’il faut faire pour verrouiller un match, dans sa gestion des possessions, sa production en défense et tout le reste ».

L’importance de bien lire le jeu

Dans son rôle de vétéran, c’est lui qui a organisé un dîner en milieu de semaine pour essayer de désamorcer un début de malaise après les deux revers à Phoenix et Sacramento. Dans la sérénité de la victoire, son tir libérateur va ainsi permettre de relancer les discussions sur la meilleure façon d’exploiter le ballon en attaque, notamment au regard du talent et de l’attention portée sur Anthony Edwards, auteur des deux derniers paniers, dont un 3-points improbable, qui ont fini de faire la différence hier.

« J’étais ouvert, donc je me devais de le mettre. C’est bien vu de la part de Julius et de la part d’Anthony Edwards, qui est resté loin du ballon et a fait confiance à Julius pour faire la bonne lecture. On en parle souvent, et pas seulement pour le « money-time », mais aussi au fil du match. C’est l’équipe qu’on doit devenir, en étant capable de lire le jeu facilement, et que les gars en qui on croit mettent leurs tirs et prennent les bonnes décisions. C’est ce qui s’est passé sur cette action ».

Plus il y aura de menaces fiables autour d’Anthony Edwards plus ce dernier pourra bénéficier d’espaces pour exprimer son talent.

« Les gars doivent lire et réagir à ce que la défense propose. Tout le monde sur le terrain doit pouvoir voir et le dire. Je ne suis pas toujours sur le terrain, et le coach ne peut le montrer à tout le monde dans le feu de l’action », a ajouté Mike Conley. « Que ce soit Anthony, Donte DiVincenzo, Julius Randle, Jaden McDaniels Tout le monde doit être plus à l’aise dans le fait de reconnaître ce qui fonctionne, voir les mismatches, et les différentes situations qui peuvent nous donner des positions faciles ».

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26:03 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 30:35 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32:07 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 35:27 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35:04 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 34:28 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 33:30 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 31:47 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31:26 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33:37 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31:05 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 33:27 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTA 47 29:00 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTA 51 29:22 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTA 72 28:35 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 MIN 24 31:23 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2022-23 UTA 43 29:40 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2023-24 MIN 76 28:51 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 24:44 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2 2025-26 MIN 18 20:03 39.0 41.5 91.7 0.3 1.5 1.8 3.5 1.8 0.7 0.8 0.2 5.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.