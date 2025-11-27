Anthony Davis espère pouvoir rejouer contre… les Lakers

Depuis son transfert à Dallas il y a plus de neuf mois, Anthony Davis n’a encore jamais rejoué à la Crypto.com Arena contre les Lakers. Il les avait certes affrontés en avril, mais la rencontre avait lieu dans le Texas et, en février, il n’était pas en tenue pour le déplacement des Mavericks à Los Angeles.

Néanmoins, les « vraies » retrouvailles entre « AD » et son ancien public pourraient avoir lieu dès vendredi, en NBA Cup : « Vous savez déjà quel match je veux jouer… » a-t-il confié, après avoir été interrogé sur une date de reprise éventuelle. « Mais on verra. On va en discuter et voir avec le staff ce qui fait le plus sens. Aucune décision n’a été prise, mais j’aimerais que ça se fasse, bien sûr. Au final, le plus important est de revenir sur le terrain, que ce soit vendredi ou samedi. »

Absent depuis le 29 octobre en raison d’une blessure au mollet gauche, Anthony Davis semble donc proche d’un retour au jeu et il y a de fortes chances que cela se fasse pour le « back-to-back » de Dallas à Los Angeles. Après de longs jours d’attente, puisque le propriétaire des Mavericks, Patrick Dumont, préférait le retarder – contre l’avis de l’ancien GM Nico Harrison – faute de données suffisantes garantissant l’absence de risque de rechute (ou de rupture du tendon d’Achille).

Avancer et performer, malgré les rumeurs

À tel point que certains ont commencé à imaginer le scénario où l’intérieur All-Star finirait par être transféré par la franchise texane, en grande difficulté sportivement (5 victoires – 14 défaites). D’après ESPN, celle-ci serait justement prête à écouter les offres le concernant, d’ici la « trade deadline » de février.

« C’est le basket, ça fait partie du jeu » a rappelé à ce sujet l’intéressé. « Je pense que tout le monde a déjà été impliqué dans des rumeurs de transfert au cours de sa carrière, ou carrément été transféré. Mais ça ne m’affecte pas, car j’y suis confronté depuis très longtemps. Mon boulot, c’est de faire ce que je fais sur le terrain, jouer au basket et essayer de guider cette équipe. Je suis en communication avec les dirigeants et je suis juste prêt à revenir sur le terrain. »

Après le départ de Nico Harrison, se séparer d’Anthony Davis permettrait aux Mavericks de faire définitivement disparaître le spectre du transfert de Luka Doncic, puisque « AD » était arrivé en contrepartie en début d’année.

« Nico, c’est mon gars. Il a joué un rôle important dans ma venue ici et dans le fait de vouloir que je réalise sa vision de l’époque. Ça a donc assurément été dur [de le voir partir]. Lui et moi avons discuté, le propriétaire et moi aussi. Mais ça fait partie du business et, une fois que l’on a eu ces discussions, j’ai pu avancer » a d’ailleurs admis l’ancien joueur des Lakers, par rapport au licenciement du désormais ex-GM de Dallas.

Pour l’heure, Anthony Davis est donc toujours en ville, prêt à aider les Mavs à remonter la pente au classement. En assumant notamment ses responsabilités en fin de match, un secteur où l’équipe est à la peine.

« On est au contact à chaque match et c’est le genre de moment où je pourrais aider l’équipe, pour les finir et l’aider des deux côtés du terrain » a-t-il expliqué. « Donc c’est très dur à observer et c’est encore plus frustrant de ne pas pouvoir être sur le terrain. Mais j’espère pouvoir revenir ce week-end et nous aider à gagner ce genre de rencontres serrées. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 5 29:48 52.0 27.3 74.2 3.4 6.8 10.2 2.2 2.6 1.6 2.2 1.2 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.