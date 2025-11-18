LeBron James sur la rampe de lancement de sa 23e saison record

Sauf rechute, LeBron James va lancer sa 23e saison record contre le Jazz (ce mardi), chez le Jazz (ce dimanche) ou contre les Clippers (mardi prochain). Ce lundi, il a enfin pu s'entraîner normalement avec les Lakers et c'est une première pour lui depuis les derniers playoffs.

Quand le « King » aura retrouvé la compétition avec Los Angeles, il espère (enfin) pouvoir mettre derrière lui sa sciatique, qui lui menait la vie dure depuis maintenant quatre mois.

« Ça craint, vraiment. Je n'avais jamais raté un début de saison depuis que j'ai commencé à jouer. Donc ça a été un vrai test psychologique, mais je suis fait pour ça et j'ai travaillé dur, mentalement et physiquement, pour essayer d'être prêt à retrouver l'équipe » a-t-il confié à ce propos, après son entraînement.

Un entraînement qui aura permis à LeBron James de reprendre ses habitudes sur le terrain, après s'être principalement montré actif en coulisses depuis le mois dernier.

« Mes poumons ressemblent à ceux d'un nouveau-né, c'est ça le plus important, et je dois les faire revenir à un niveau d'homme adulte » a-t-il déclaré. « Ma voix est déjà partie après un jour de reprise, à crier les consignes et la refaire travailler. Mais il va y avoir beaucoup de repos et de thé [pour elle], maintenant. »

La prudence comme mot d'ordre

Prudents avec LeBron James, qui fêtera ses 41 ans dans un mois et demi, les Lakers n'ont surtout pas cherché à précipiter le retour du joueur le plus âgé de la ligue. D'autant qu'en son absence, Luka Doncic, Austin Reaves et consorts ont assuré : 10 victoires et 4 défaites.

« On a vraiment pris les choses étape par étape durant tout ce processus, donc on verra comment je me sens dans l'après-midi et dans la soirée. Puis le lendemain au réveil, avec probablement un shootaround. Il faut simplement voir comment répond mon corps dans les 24 prochaines heures » a ajouté le quadruple MVP sur sa santé.

LeBron James a même indiqué qu'il avait déjà été embêté par une sciatique en 2023 et que cette blessure est pour le moins difficile à vivre au quotidien. Des superstars comme Larry Bird et Steve Nash ont vu leurs fins de carrière pourries par des problèmes similaires.

« Quand des gens n'en ont jamais eu et que ça les fait rire, je prie pour qu'ils n'en souffrent jamais, car ce n'est pas amusant » a-t-il admis. « Tu te réveilles le matin et tu espères ne rien ressentir en posant le pied hors du lit. Puis tu te couches le soir et tu espères ne rien ressentir non plus. En ce moment, je m'en sors plutôt bien, mais il y a beaucoup d'exercices, de travail pour aider à aller mieux. Je garde juste un état d'esprit positif. »

Et LeBron James d'évoquer ce qu'il voit de positif de la part de ses coéquipiers : « Tout le monde apprécie être ensemble et jouer les uns pour les autres. Beaucoup font des sacrifices. Moi, j'essaie juste de voir comment je peux m'intégrer naturellement. Là, je sais déjà comment je vais pouvoir aider l'équipe, une fois de retour dans le cinq. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.