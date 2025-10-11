LeBron James gêné par sa sciatique depuis juillet ?

On en apprend davantage sur la blessure de LeBron James, qui le tiendra éloigné des parquets pour « au moins trois à quatre semaines ». Grâce à ESPN, on découvre que le « King » doit composer avec sa sciatique – une douleur qui provient des lombaires et se répand ensuite le long de la jambe – depuis bientôt trois mois !

« De ce que je comprends, cette blessure de LeBron, cette inflammation nerveuse, est apparue pour la première fois entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août, lors d'un entraînement. Donc cela fait maintenant deux mois et demi qu'il doit vivre avec et la gérer » explique ainsi Shams Charania.

Déjà forfait pour la présaison des Lakers, LeBron James faisait pourtant le nécessaire afin d'être rétabli à temps pour la reprise de la saison régulière, le 21 octobre. Sauf que le timing était trop court…

« Avant même le Media Day des Lakers du 29 septembre et le début de leur camp d'entraînement, on m'a dit que LeBron n'avait quasiment pas touché un ballon de basket depuis plus d'un mois. Ça n'a pas été un été normal pour lui » ajoute d'ailleurs Shams Charania.

Comme Steve Nash…

De quoi mieux comprendre ce qui pousse LeBron James à manquer un début de saison pour la toute première fois. Plus prudent que jamais, à l'approche de sa 23e saison dans la ligue et de ses 41 ans, le quadruple MVP espère ne pas connaître le même destin que son acolyte Steve Nash, dont la fin de carrière avait justement été gâchée par une sciatique…

Rappelons d'ailleurs qu'une sciatique est provoquée par un pincement du nerf au niveau des vertèbres, et que le plus souvent, c'est lié à une hernie discale. On imagine que LeBron souhaite éviter à tout prix une opération qui pourrait être synonyme de plusieurs mois d'indisponibilité, et peut-être de fin de carrière anticipée.