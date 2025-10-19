Quels records NBA peuvent tomber en 2025/26 ?

C'est bientôt l'heure de la reprise en NBA : la saison 2025/26 démarrera mardi et, ce, pour une durée d'environ huit mois. À cette occasion, il est temps de se pencher sur les différents enjeux statistiques de ce nouvel exercice, entre records à battre et paliers à atteindre.

Points, rebonds, passes décisives, interceptions, matchs ou paniers : plusieurs joueurs auront, comme chaque année, la possibilité de progresser dans la hiérarchie statistique de la ligue. À condition que les blessures ne viennent pas jouer les trouble-fête…

POINTS

Loin derrière l'intouchable LeBron James, Kevin Durant (30 571) et James Harden (27 687) joueront respectivement pour intégrer le Top 5 et le Top 10 des meilleurs marqueurs de l'histoire. Si « KD » a besoin de 1 722 points (une soixantaine de matchs, avec un rythme de 25 points de moyenne ?) pour dépasser Wilt Chamberlain, Dirk Nowitzki puis Michael Jordan, « The Beard » n'a quant à lui besoin que de 603 points (une trentaine de matchs, avec un rythme de 20 points de moyenne ?) pour passer devant Carmelo Anthony.

Un peu plus loin, à la 20e place, Russell Westbrook (26 205) est bien parti pour dépasser Oscar Robertson, situé en 15e place, et ainsi devenir le meilleur de jeu le plus prolifique de l'histoire au scoring. Il aura pour cela besoin de 506 points, soit une bonne quarantaine de matchs avec un rythme de 12 points de moyenne.

Si leurs physiques les laissent (enfin) tranquilles, Anthony Davis (18 978), Paul George (18 697) et Kyrie Irving (18 433) ont quant à eux des chances d'accéder au « club des 20 000 ». Une cinquantaine de matchs avec un rythme de 20 points de moyenne devrait suffire à « AD », tandis que « PG » et « Uncle Drew » risquent, eux, de devoir patienter jusqu'en 2026/27 pour l'imiter…

À noter qu'ils sont dix à être en passe d'atteindre les 10 000 points en carrière : Kristaps Porzingis (9 839), Aaron Gordon (9 757), Brandon Ingram (9 656), Jamal Murray (9 623), Jerami Grant (9 428), Kyle Kuzma (9 210), Anthony Edwards (9 097), Myles Turner (9 031), Bam Adebayo (8 923) et enfin Jalen Brunson (8 821).

REBONDS

La barre des 10 000 rebonds en carrière est proche pour Rudy Gobert (9 700) : il ne lui en manque que 300 pour y parvenir et il devrait plier l'affaire en une trentaine de matchs, n'ayant plus tourné à moins de 10 rebonds de moyenne depuis… 2014/15. Déjà auteur de plus de 10 000 points en carrière, le Français validerait alors un « double-double » de prestige, jusqu'ici réalisé par 40 joueurs (dont LeBron James, Andre Drummond et Nikola Vucevic).

PASSES DÉCISIVES

Russell Westbrook (9 925), encore lui, n'est qu'à 75 petites passes décisives de franchir le cap des 10 000 passes décisives en carrière. Une formalité, puisqu'en se basant sur une moyenne de 5 offrandes par match, il deviendra le 8e joueur de l'histoire à intégrer ce « club des 10 000 » en une quinzaine de rencontres.

« Russ » pourra ensuite se tourner vers le Top 5 de ce classement, puisque Steve Nash n'est qu'à 410 passes devant lui. Mais cela nécessitera une saison pleine de 82 matchs, si l'on se base toujours sur une moyenne de 5 offrandes par match. Le rendez-vous est pris pour 2026/27 ?

Également situé devant Russell Westbrook, LeBron James (11 584) se verrait bien monter sur le podium des meilleurs passeurs de l'histoire. À condition de distribuer 508 passes décisives pour éjecter Jason Kidd du Top 3. Mais cela sera probablement trop difficile à cause des blessures, puisqu'il lui faudrait une moyenne de 8 offrandes par match sur une soixantaine de rencontres…

Concernant James Harden (8 316), cela risque aussi d'être compliqué d'entrer dans le Top 10, en délogeant Isiah Thomas qui pointe 745 passes décisives plus haut. Il lui faudrait ainsi maintenir une moyenne de 10 offrandes par match sur 75 rencontres !

INTERCEPTIONS

Russell Westbrook (1 955), toujours lui, ne se trouve qu'à 45 petites interceptions d'atteindre le seuil des 2 000 interceptions en carrière. Rendez-vous dans une quarantaine de matchs — avec un rythme de 1 interception de moyenne – pour le voir devenir le 14e joueur de l'histoire à accéder au « club des 2 000 » ?

Du côté de Marcus Smart (994), Giannis Antetokounmpo (961) et Nikola Jokic (949), l'objectif sera moins élevé, car ils se concentreront plutôt sur le cap des 1 000 interceptions en carrière.

MATCHS

LeBron James (1 562) parviendra-t-il à monter sur la plus haute marche du podium ? En disputant 50 matchs en 2025/26, il dépassera Robert Parish et ajoutera un nouveau record à son tableau de chasse. Tout dépendra de son état de santé, alors que le « King » a joué au moins 50 matchs par an lors de 21 de ses 22 saisons dans la ligue…

Plus loin derrière, Chris Paul (1 354) cherchera quant à lui à intégrer le Top 10 de ce classement et, pour cela, il aura besoin de prendre part à 57 matchs. Suffisant pour passer devant Clifford Robinson, Reggie Miller, Jason Kidd, Tim Duncan et Jason Terry.

La barre des 1 000 matchs est, elle, dans le viseur de Harrison Barnes (993), Nikola Vucevic (972) et Tobias Harris (970), voire Kevin Love (952), Jonas Valanciunas (937) et Eric Gordon (925) avec un peu plus d'efforts.

DOUBLE-DOUBLES

Objectif 500 « double-doubles » en carrière pour Andre Drummond (484), Rudy Gobert (476), Anthony Davis (470), Kevin Love (468) et Giannis Antetokounmpo (462). Largement dans les cordes de Gobert, Davis et Antetokounmpo, tandis que Drummond et Love auront bien plus de mal à y arriver.

TRIPLE-DOUBLES

Aurons-nous droit à une lutte pour la place de leader entre Russell Westbrook (203) et… Nikola Jokic (164) ? Actuellement 3e, derrière Oscar Robertson, le « Joker » sort d'une saison à 34 « triple-doubles », son record perso. Il pourrait donc vite grimper à la 2e place et éventuellement titiller « Russ », son ancien coéquipier, qui n'aura pas autant d'opportunités d'en réussir en sortie de banc…

Pour ce qui est de Luka Doncic (82), il n'est pas impossible de le voir atteindre le seuil des 100 « triple-doubles » en cours de saison. Cela ferait de lui le 7e joueur à y parvenir.

PANIERS

Autre record qui pourrait bientôt tomber dans l'escarcelle de LeBron James (15 488) : en inscrivant 350 paniers cette saison, il deviendra le nouveau recordman en la matière, devant Kareem Abdul-Jabbar. Une affaire sans doute réglée en une quarantaine de rencontres, puisqu'il n'est plus descendu sous les 9 paniers de moyenne par match depuis son année rookie.

PANIERS À 3-POINTS

En inscrivant 100 paniers à 3-points cette saison, Kevin Durant (2 191) fera son entrée dans le Top 10 des joueurs les plus prolifiques à longue distance, en lieu et place de Vince Carter. À raison de 2 paniers primés par match, cela devrait lui prendre une cinquantaine de rencontres. Gare, toutefois, à ce que Buddy Hield (2 127) ne lui chipe pas la place avant, ou dans la foulée.

De leur côté, CJ McCollum (1 989), Mike Conley (1 930), Kyrie Irving (1 876), Chris Paul (1 860) et Tim Hardaway Jr. (1 844) s'imaginent bien accéder au total, symbolique, des 2 000 paniers à 3-points en carrière. Rien de sorcier pour McCollum et Conley, ni Hardaway Jr, même si cela s'annonce plus délicat pour Irving et Paul.

LANCERS-FRANCS

Et si James Harden (8 164) intégrait le Top 3 des joueurs qui comptent le plus de lancers-francs en carrière, après avoir intégré le Top 5 la saison dernière ? À ce jour, il accuse un retard de 367 sur Moses Malone. Avec une moyenne de 5 réussites par match, il lui faudrait un peu plus de 70 rencontres pour grimper sur le podium.