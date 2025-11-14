À leur tour, les Suns se défoulent sur les Pacers

Après le déplacement réussi à Dallas la veille, les Suns retrouvaient leur Mortgage Matchup Center pour y accueillir une équipe des Pacers qui espérait mettre fin à sa série de cinq défaites consécutives. Un objectif mis à mal dès le début de match à cause de Dillon Brooks, auteur de 12 points sur le premier quart-temps, mais également parce que les hommes de Rick Carlisle ont connu un trou d'air de plus de trois minutes sans inscrire un panier. Cela permet à Phoenix de créer un premier écart après un tir derrière l'arc de Grayson Allen (31-21).

Malheureusement pour lui, le shooteur des Suns se blesse au genou dès l'entame du deuxième quart-temps après avoir percuté celui de Jay Huff et il ne reviendra pas. Ensuite, Indiana profite d'un 7-0 pour recoller à huit points, mais les Suns accélèrent à la toute fin de cette première mi-temps. Dans la dernière minute, Dillon Brooks réussit un 2+1 tandis que Devin Booker (33 points, 5 rebonds, 7 passes) se montre derrière l'arc pour permettre à Phoenix de rentrer aux vestiaires avec 18 points d'avance, le plus gros écart du match (70-52).

Les Pacers plient dans le troisième quart-temps

Après la pause, Aaron Nesmith s'occupe de Devin Booker, mais il glisse en marchant sur le pied de Jeremiah Robinson-Earl. Il tombe alors au sol, visiblement touché au genou, et il est aidé par le staff d'Indiana pour rejoindre les vestiaires. Comme Grayson Allen en première mi-temps, il ne reviendra pas.

Si Indiana tente tant bien que mal de ne pas être distancé, Devin Booker scelle le sort de ce match à la fin de ce troisième quart-temps. Phoenix lance un 16-0 au cours duquel la star des Suns enchaîne deux paniers à 3-points sur transition et trouve deux fois Oso Ighodaro dans la raquette. Grâce à ces quatre actions, les hommes de Jordan Ott entament le quatrième quart-temps avec 22 points d'avance (106-84).

Un écart que les Pacers n'arrivent pas à combler pour finalement s'incliner assez logiquement 133-98. La franchise d'Indianapolis enregistre son 11e revers en douze matchs tandis que les Suns enchaînent un cinquième succès de rang avant de recevoir Atlanta ce dimanche.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Au tour de Dillon Brooks de s'énerver. Au début de la semaine, les Pelicans avaient été victimes d'un coup de chaud de Grayson Allen auteur de 42 points avec 10 tirs à 3-points réussis. Ce jeudi, c'est Dillon Brooks qui l'a imité. Dès le premier quart-temps, l'ancien ailier des Rockets inscrit douze points en ne manquant que deux tirs. Dans le deuxième acte, il garde sa bonne dynamique et, à la pause, il affiche déjà 24 points à 9/13 au tir et 3/6 de loin. Après la mi-temps, il profite de la défense fébrile des Pacers pour passer la barre des 30 points et finir sa soirée avec 32 unités à 12/18 aux tirs en seulement 28 minutes de jeu.

– Les Suns reçus cinq sur cinq. Les hommes de Jordan Ott enchaînent un cinquième succès consécutif et affichent un bilan de huit victoires pour cinq défaites après 13 rencontres. Inespéré après les mouvements de cet été, mais aussi en raison de l'absence de Jalen Green. La méthode Ott fonctionne.

– Double peine pour les Pacers. Outre cette lourde défaite, Indiana s'inquiète également de l'état de santé d'Aaron Nesmith, sorti dans le troisième quart-temps après avoir glissé sur le pied de Jeremiah Robinson-Earl. Si, pour le moment, les Pacers ont simplement annoncé qu'il était touché au genou, il faudra déterminer si son passage à l'infirmerie sera prolongé alors qu'il était revenu il y a seulement deux jours lors du gros revers concédé face au Jazz.