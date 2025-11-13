NBA
Pourtant dans le dur, les Pacers ont fait preuve de suffisance

Publié le 13/11/2025 à 17:54

NBA – Comme plusieurs joueurs importants étaient de retour face au Jazz, Indiana pensait que les choses allaient bien se passer. Mais 152 points encaissés plus tard…

On peut être une des pires équipes de ce début de saison en NBA et tout de même faire preuve de suffisance. La preuve avec les Pacers qui affrontaient le Jazz mardi soir, avec une seule victoire en dix matches.

Mais comme Aaron Nesmith et Pascal Siakam étaient de retour, ainsi que TJ McConnell, pour sa première sortie de la saison, et que Andrew Nembhard venait d'enchaîner deux matches, les finalistes 2025 étaient confiants et pensaient avoir les armes pour gagner contre Utah.

Sauf que 48 minutes plus tard, non seulement Indiana avait encore perdu, mais en encaissant 152 points en plus !

« On a cédé du terrain en pensant qu'avec le retour des gars, on allait rebondir et que ça allait être facile », concède Aaron Nesmith. « On doit avoir un meilleur état d'esprit, en se disant que oui, ils sont de retour, mais que c'est toujours la NBA. On doit tout de même jouer dur pendant 48 minutes, se battre au plus haut niveau. Rien n'est facile, rien n'est donné. On apprend cette leçon en ce moment. »

Une victoire et tout s'inverse ?

Après avoir perdu de 31 points face à des Warriors pourtant peu convaincants, les Pacers sont rentrés au vestiaire avec 24 points dans les dents face au Jazz, qui n'avait gagné qu'une rencontre en dix jours avant cette partie.

« Le Jazz s'est mis en position de faire un match important, pour enfin gagner, et pas nous », regrettait de son côté Rick Carlisle. « C'est assez simple. On était la 15e ou 16e défense cette saison malgré les difficultés et les absents, et là, on a cédé. On l'avait déjà fait en dernier quart-temps contre Golden State et on l'a fait à nouveau dans cette rencontre. On a vite baissé les bras et c'est inquiétant. »

Alors que TJ McConnell a trouvé l'effort défensif des Pacers « pitoyable », et aimerait que lui et ses coéquipiers soient « plus fiers, plus combatifs », Aaron Nesmith, lui, estime que « la roue va tourner. Il suffit d'un match. On a seulement besoin d'un match ». Rendez-vous dès ce soir, face aux Suns.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Bennedict Mathurin 2 36:30 54.8 50.0 88.5 1.5 5.5 7.0 2.5 2.5 0.0 0.0 3.0 31.0
Pascal Siakam 10 35:18 44.7 34.0 62.2 1.5 6.1 7.6 5.6 2.7 1.2 0.4 3.2 24.6
Andrew Nembhard 4 27:15 37.5 25.9 100.0 0.3 1.0 1.3 6.5 2.0 0.5 0.0 2.8 16.3
Aaron Nesmith 10 31:30 37.0 37.5 77.8 1.7 2.9 4.6 1.6 0.8 0.8 0.3 2.5 16.0
Obi Toppin 3 27:20 41.7 17.6 100.0 1.0 5.7 6.7 1.7 2.0 1.0 0.0 2.3 14.0
T.j. Mcconnell 1 11:00 50.0 0.0 0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 12.0
Quenton Jackson 5 20:12 54.1 50.0 72.2 1.0 2.4 3.4 3.6 1.2 1.0 0.2 2.0 11.8
Jarace Walker 11 29:22 32.0 29.5 81.5 0.7 4.5 5.3 3.4 2.2 0.5 0.5 2.2 11.1
Isaiah Jackson 11 18:44 54.4 0 81.0 2.6 3.6 6.3 1.0 1.2 0.7 0.4 3.3 8.3
Ben Sheppard 11 25:49 32.6 20.8 76.9 0.9 3.6 4.5 1.7 0.6 0.5 0.2 2.5 6.9
Mac Mcclung 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 0.3 2.0 6.3
Rayj Dennis 9 17:00 29.2 29.4 85.7 0.9 1.1 2.0 2.7 1.3 0.3 0.4 1.8 6.0
Jay Huff 11 14:49 36.8 25.0 66.7 1.1 2.3 3.4 0.8 0.5 0.1 1.9 2.0 5.5
Tony Bradley 11 13:38 62.5 0.0 66.7 2.2 1.4 3.5 0.8 0.3 0.2 0.3 2.1 5.5
Jeremiah Robinson-earl 6 18:10 34.3 20.0 85.7 2.8 3.5 6.3 1.2 0.3 0.8 0.0 1.2 5.3
Monté Morris 3 16:00 33.3 33.3 50.0 0.0 1.7 1.7 2.3 0.3 0.3 0.3 1.0 4.3
James Wiseman 1 20:00 66.7 0 0 4.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 1.0 2.0 4.0
Johnny Furphy 3 12:20 50.0 66.7 0 0.3 1.7 2.0 0.0 1.0 0.7 0.0 1.3 2.7
Cody Martin 4 13:45 20.0 0.0 50.0 0.3 3.3 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.3 1.8
Taelon Peter 7 9:17 21.4 23.1 100.0 0.3 0.7 1.0 1.0 0.7 0.1 0.1 0.4 1.7

Par Jonathan Demay
