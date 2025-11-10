Les Warriors explosent les Pacers… sans vraiment convaincre

Critiqués par Draymond Green et Jimmy Butler après la défaite contre Denver, les Warriors ont entamé ce match contre les Pacers avec plus de verve. Malgré l'absence de Stephen Curry, c'est l'adresse de Quinten Post et une défense agressive qui permettent à Golden State de faire un premier écart (15-6). Les Dubs restent cependant plus de cinq minutes sans marquer le moindre panier, et c'est le néo-Pacer Monte Morris (8 points, 4 passes) qui mène un 10-0 pour relancer Indiana. Il faut tous les efforts de Jimmy Butler pour garder les Warriors devant au score après un quart-temps (23-21).

Malgré les absences de Tyrese Haliburton, Pascal Siakam, Aaron Nesmith, Obi Toppin, et T.J. McConnell, les Pacers continuent de s'accrocher en attaquant le cercle. Les intérieurs Isaiah Jackson (12 points), Jay Huff (12 points, 11 rebonds) et Tony Bradley (6 points, 6 rebonds) font parler leur taille pour empêcher Golden State de s'échapper (37-36).

Jimmy Butler prend les choses en main

De façon laborieuse, les Warriors parviennent tout de même à infliger un 11-0 à leur adversaire, grâce notamment aux attaques de cercle de Jimmy Butler (48-36). Un 3-points de Jarace Walker (12 points) avant la pause limite cependant la casse pour Indiana (48-41).

Andrew Nembhard (14 points, 5/16 aux tirs, 9 passes), de retour de blessure contre Denver la veille, règle la mire pour débuter le troisième quart-temps. Il marque deux tirs primés, Jay Huff l'imite et les Pacers prennent l'avantage (60-59). Dans un match où l'adresse n'est pas au rendez-vous, ce sont deux 3-points d'Al Horford (12 points, 4 rebonds) et de Moses Moody (13 points) avec la faute qui permettent aux Warriors de finir la période sur un 10-0 (75-65).

Jimmy Butler, omniprésent en troisième quart temps, débute la dernière période avec une cinquième passe décisive et un dunk en contre-attaque pour mettre Indiana dos au mur (79-65). Avec Butler sur le banc, c'est Brandin Podziemski (14 points, 6 rebonds) et le rookie Will Richard (15 points) qui prennent le relais pour faire passer l'écart au-dessus des vingt points d'écart (99-78). C'est un succès qui fait du bien aux joueurs de Steve Kerr, avant d'enchainer six matchs à l'extérieur dont les trois premiers à Oklahoma City et deux à San Antonio.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jimmy Butler porte les Warriors sur ses épaules. Dans un match sans adresse (43%, 27% à 3-oints, 70% aux lancers francs) et sans grande intensité, les Warriors ont eu besoin d'un Jimmy Butler agressif pour s'imposer face à des Pacers toujours privés de nombreux joueurs. En particulier lors du troisième quart-temps et au début du quatrième, Butler a pris les choses en main, en attaquant la défense d'Indiana sans relâche. Il est allé chercher des tirs à trois mètres et a enchainé les passes décisives pour Al Horford et Moses Moody pour permettre à son équipe de faire le trou. Seul ombre à son tableau, son 1/4 aux lancers francs !

– Le déclic pour Al Horford ? Recruté par les Warriors pour sa capacité à défendre et pour son adresse extérieure, Al Horford a eu du mal à régler la mire lors des dix premiers matchs de la saison. Le pivot en était en effet à 5/24 à 3-points, malgré de nombreux tirs ouverts. Cette nuit, il a enfin fait preuve de réussite, terminant à 4/6 de loin, dont trois sur des passes décisives de Jimmy Butler. L'ancien Celtic doit maintenant confirmer.

– Le calvaire continue pour Indiana. Déjà privés de Tyrese Haliburton, T.J. McConnell, Obi Toppin, et Bennedict Mathurin, les Pacers ont également du faire sans Aaron Nesmith blessé la veille face à Denver et Pascal Siakam laissé au repos contre Golden State. En back-to-back, ils se sont tout de même bien défendus malgré leur manque d'adresse (34% aux tirs, 28% à 3-points), avant d'exploser en fin de troisième quart- temps. Siakam, Nesmith et McConnell devraient toutefois effectuer leur retour lors des prochains matchs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.