Quand la défense des Warriors coule, Draymond Green s’en veut

Face aux Nuggets, la défense des Warriors n’a pas été au rendez-vous. Les hommes de Steve Kerr ont flanché dès le début de la rencontre en encaissant un 12-0.

Un trou d'air que Golden State ne parviendra jamais à combler, pour finir par s’incliner 129 à 104.

En conférence de presse, après la rencontre, Draymond Green a souhaité endosser la responsabilité de cette défaite : « J’ai échoué. Quand notre défense a été aussi merdique que ce soir, c’est que j’ai échoué. Vous pouvez envoyer autant de messages que vous voulez, tant qu’on ne défend pas, c’est que je ne suis pas à la hauteur. »

Les Nuggets ont ainsi shooté à 56 % de réussite, dont 48,5 % de loin, derrière un Nikola Jokic à 26 points, 9 rebonds et 9 passes. Cette adresse a vite coulé les Warriors qui vont compter jusqu’à 28 points de retard.

Un problème défensif récurrent

« La première chose, c’est d’en faire une affaire personnelle » évoque Draymond Green. « Vous devez relever le défi personnel de contenir votre adversaire. Si vous êtes battus, il y a une aide, mais je pense qu’à l’heure actuelle, on se repose trop sur cette aide pour battre tout le monde. Si vous ne faites pas d’effort, l’aide ne peut pas arriver. »

Si Golden State a signé de bons matchs en défense, comme ce fut le cas lors de la victoire face aux Clippers, les hommes de Steve Kerr ont déjà encaissé 125 points et plus à quatre reprises en dix matches.

« Chaque match est une occasion de donner le ton » rappelle Jimmy Butler. « Maintenant, tout ce que je vais dire, c’est que lorsque l’on gagne, tout est mis sous le tapis. Donc si on gagne, on aura l’impression d’avoir joué dur et d’avoir bien exécuté. Gagnons d’abord. Nous devons apprendre de nos victoires plutôt que de nos défaites. »