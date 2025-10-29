Les Warriors toujours à l’aise face à des Clippers en rodage

Dans le sillage du duo Stephen Curry – Draymond Green, les Warriors déroulent leur jeu lors des premières minutes (14-7). Si Nicolas Batum marque son entrée d'un 3-points, les Clippers manquent cruellement d'adresse.

En face, deux tirs primés de Quinten Post (12 points) et un Jonathan Kuminga agressif font passer l'écart à +15 (27-12). Huit points de suite de James Harden (20 points, 6/15 aux tirs) permettent aux Clippers de répondre par un 13-3, mais un tir au buzzer de Brandin Podziemski (12 points, 5 rebonds, 4 passes) relance Golden State (33-25).

“Podz” enchaine avec un contre sur Chris Paul, suivi d'un lay-up, mais c'est bien la différence d'adresse extérieure (8/18 pour Golden State, 2/15 pour Los Angeles) qui renvoie de nouveau les Clippers dans les cordes (40-25).

Cette fois c'est Kawhi Leonard (18 points, 7/17 aux tirs) qui réveille ses troupes. Il marque à son tour huit points de suite pour réduire le déficit de moitié. Le duo James Harden – Ivica Zubac lui emboite le pas et un tir primé du premier mené termine un 24-6 qui donne l'avantage aux Clippers à la pause (49-46).

Au retour des vestiaires, la défense des Warriors hausse le ton et Stephen Curry (19 points, 8 passes) prend les choses en main. En six minutes, il marque 7 points, délivre 3 passes décisives, et mène un 17-6 lors des six premières minutes du troisième quart temps (63-57). Ivica Zubac (14 points, 13 rebonds) tente de stabiliser l'écart mais Golden State enfonce le clou. Jimmy Butler (21 points, 5 rebonds, 5 passes) prend le relais de Stephen Curry et les Warriors entament le dernier quart temps avec 15 points d'avance (78-63).

Comme en début de deuxième quart temps, les Warriors baissent leur garde. Kawhi Leonard s'engouffre immédiatement dans la brèche mais deux 3-points de Quinten Post et Moses Moody lancent un 10-2 qui met les Clippers à -20 (90-70). Golden State confirme donc son bon début de saison avec quatre victoires en cinq matchs avant d'enchainer 10 de leurs 12 prochains matchs à l'extérieur. Les Clippers sont quant à eux toujours en rodage.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La double lame Curry – Butler. Comme face à Memphis la veille, il a fallu attendre le troisième quart-temps pour voir les Warriors prendre le contrôle du match. Ce sont leurs deux stars qui ont fait le boulot. Stephen Curry a lancé les hostilités en alliant scoring et distribution pour faire passer Golden State de -3 à +7. Jimmy Butler a enchainé une fois Curry sur le banc, en marquant 10 points pour faire grimper l'écart à +15. À eux deux, ils ont marqué 19 des 32 points de leur équipe dans la période pour mettre les Clippers hors d'état de nuire.

– Le néant derrière le trio James Harden – Kawhi Leonard – Ivica Zubac. Lors de la première mi-temps, James Harden et Kawhi Leonard comptaient plus de paniers marqués (10) que le reste de leurs coéquipiers (8). Si Ivica Zubac s'est montré en troisième quart temps, l'attaque des Clippers a eu beaucoup de mal à trouver son rythme face à la défense agressive de Golden State. Les hommes de Ty Lue ont terminé la rencontre à 36% aux tirs, dont 18% à 3-points, et seulement 10 passes décisives !

– La transition défensive des Clippers a souffert. Lors du training camp d'avant saison, Jeff Van Gundy, assistant de Ty Lue en charge de la défense, avait concocté des T-shirts pour souligner l'importance de revenir en défense. Les manquements des Clippers dans ce domaine leur avaient fait très mal au premier tour des playoffs contre Denver. Mais le message n'est toujours pas passé. Les Warriors ont marqué 17 points en transition face à une défense qui a manqué d'intensité et de rigueur. C'est un domaine dans lequel les Clippers devront vite progresser.