Jonathan Kuminga, le « game changer » des Warriors

Jonathan Kuminga n'est visiblement pas trop rancunier. Après avoir longuement attendu un nouveau contrat de la part des Warriors, le Congolais aurait pu connaître un léger retard à l'allumage. Au lieu de cela, l'ailier-fort fait mieux que répondre présent, comme cette nuit dans le cinq majeur de Steve Kerr. Lundi, il a terminé meilleur marqueur et rebondeur de Golden State (25 points, 10 rebonds) dans la démonstration collective face à Memphis.

Solide tout le match durant, le joueur de 23 ans a apporté exactement ce dont les Warriors avaient besoin en pénétration, se concentrant bien plus à finir dans la raquette qu'à créer au large. Contre une défense intérieure des Grizzlies parfois franchement suspecte, le plan a parfaitement fonctionné.

« JK a été fantastique » s'est réjoui Steve Kerr en conférence de presse. « On dirait qu'il a trouvé sa place dans ce groupe, à jouer avec Jimmy (Butler) et Draymond (Green). La manière avec laquelle il va au rebond, avec laquelle il attaque le cercle, c'est ce qui le rend spécial. Ses qualités athlétiques, sa force… Quand il joue avec ce talent, ces capacités, cela change notre équipe. Et cela change son jeu. Il a été excellent. »

Le rebond comme nouvel atout

Alors que la configuration de la raquette des Warriors a donné lieu à toutes sortes d'expérimentations de le part de Steve Kerr ces dernières saisons, et qu'Al Horford était ménagé pour cette première manche de « back-to-back », le trio Butler – Kuminga – Green semble avoir trouvé son harmonie. Et Golden State la doit notamment aux bonnes dispositions de Jonathan Kuminga dans un rôle jusque-là très inexploité. Avec ses dix rebonds et son double-double, il amène l'équilibre dans la présence près de l'arceau tant recherchée par la franchise californienne.

« C'est une question d’engagement à participer au rebond » a-t-il expliqué aux médias. « Juste le faire, quelles que soient les circonstances, que je mette mes tirs ou non, que je voie le ballon ou pas. Certains de ces rebonds aident à gagner des rencontres. Avoir cet état d'esprit dès le début, c'est quelque chose que j'essaie d'avoir au fil de la saison. J'aime simplement prendre des rebonds. »

Face à un casse-tête pas loin d'être inextricable tant pour sa situation personnelle et son temps de jeu que pour les résultats des Warriors, très souvent dominés dans la peinture, Jonathan Kuminga a fait son introspection. Et a enfilé le bleu de travail durant l'intersaison. « C'est un des aspects de mon jeu sur lequel je devais travailler et progresser » a-t-il admis. « Durant l'été, j'ai vraiment réfléchi à ce que je pouvais ajouter à mon jeu au-delà du scoring et de la défense. Comment est-ce que je peux avoir un impact sur les victoires. Ajouter cette mentalité au rebond, c'est une grosse partie de ce que j'ai fait cet été, et j'essaie de l'appliquer. Il y aura des soirs où je ne prendrai pas autant de rebonds. Mais en ayant cette volonté d'être présent au rebond, même si je ne l'obtiens pas, ma présence peut aider à ce qu'un coéquipier récupère le ballon. Je pense que je m'en sors plutôt bien jusque-là. Il faut continuer à faire ce boulot-là. »

Avec huit rebonds de moyenne par match depuis le début de la saison, Jonathan Kuminga est en passe de doubler sa moyenne en carrière, qui n'a jamais vraiment fluctué (entre 3.3 et 4.8 rebonds de moyenne lors de ses quatre premières saisons). L'échantillon est encore mince avec quatre matchs disputés. Mais le bilan de trois victoires pour une défaite et les prestations de Jonathan Kuminga (18 points à 58.1%) incitent à l'optimisme.

« C'est ce que je préfère, quand 10, 12 gars peuvent contribuer à la victoire » en souriait Steve Kerr, trop souvent confronté aux performances sinusoïdales de son groupe autour de Steph Curry ces deux dernières saisons. « Tout le monde se sent impliqué et important. C'est un état d'esprit qui s'installe dans l'équipe, et ce groupe a une vraie chance de parvenir à cela ».