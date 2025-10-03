Jonathan Kuminga espère « être le plus longtemps possible » à Golden State

Sa situation contractuelle réglée, après quasiment trois mois de négociations, Jonathan Kuminga peut désormais se concentrer sur le terrain. Ce jeudi, il a d'ailleurs participé à son premier entraînement post-intersaison et, une fois sa séance terminée, il a pu parler devant la presse.

L'occasion d'évoquer son état d'esprit, alors qu'il a re-signé à Golden State pour 48.5 millions de dollars sur deux ans. Avec cette « team option » en deuxième année qu'il souhaitait éviter mais qu'il a dû se résoudre à accepter. Dans l'urgence.

« Je suis ici maintenant et être quelque part aussi longtemps que possible, c'est l'objectif de tout le monde » a-t-il confié. « On ne connaît jamais vraiment le futur, mais c'est mon objectif actuellement et voilà ce que je veux : être ici le plus longtemps possible. »

Tout donner pour le collectif

Néanmoins, au regard de la structure de son nouveau contrat, il n'est pas exclu que Jonathan Kuminga termine la saison ailleurs, car un échange pourrait arriver à partir du 15 janvier 2026…

« Je dirais que oui, vu que je suis de retour… » a-t-il toutefois glissé, quand on lui a demandé s'il se sentait désiré par la franchise qui l'a drafté, en 2021. « Au final, on verra où tout ça nous mènera. Je me concentre cette année sur le fait d'aller de l'avant et de nous aider à gagner. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je suis heureux d'être de retour. »

Jonathan Kuminga, qui dit se sentir « prêt », garde en ligne de mire le fait d'être compétitif et il souhaite se donner à fond chez les Warriors, avec qui il a déjà gagné une bague en 2022.

« C'est un business et tout ce qui compte à l'arrivée, c'est d'avoir trouvé un accord et d'être heureux d'être ici » a ajouté l'ailier de bientôt 23 ans. « Là, je veux juste nous aider à gagner, trouver un moyen de le faire de chaque côté du terrain. En attaque, en défense… Je veux trouver une manière d'être un élément qui va nous permettre de remporter des matchs et, espérons-le, un titre. […] Aujourd'hui, on a besoin que je marque des points et on a besoin que je défende sur certains joueurs… C'est ce dont j'ai hâte et c'est ce que je suis ouvert à faire. »

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l'un de ses joueurs, afin qu'il termine son bail ou qu'il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.