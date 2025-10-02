Place au terrain désormais pour Jonathan Kuminga

Alors que la deadline pour signer la « qualifying offer » se rapprochait et que Jonathan Kuminga venait de manquer le “media day”, et après trois mois de négociations bloquées, un accord a été trouvé entre le joueur et les Warriors.

Le jeune ailier a accepté de prolonger pour 48.5 millions de dollars pour deux saisons et chacun a concédé du terrain à l'autre. Le Congolais souhaitait plus de dollars et les Warriors voulaient une « team option ». Tout le monde est content ou presque même si cette prolongation aboutie à un contrat idéal pour être échangé à partir du 15 janvier 2026…

« En tant qu'ancien joueur, et sachant qu'une carrière est très courte, je n'ai aucun problème avec le fait que les joueurs fassent tout leur possible pour décrocher les contrats qu'ils souhaitent », rappelle le GM, Mike Dunleavy Jr., qui veut garder pour lui le détail des négociations menées avec Jonathan Kuminga. « Quand on est free agent, les grands sujets sont l'équipe, l'argent et le rôle. Je n'ai pas de problème avec ça. Aurais-je fait pareil ? Non, mais ce n'est pas un souci. L'intersaison est le moment du business, la saison le moment du basket. »

Steve Kerr est ravi que ce dossier soit enfin fermé. « Je l'ai dit à Dunleavy : voilà pourquoi je déteste être GM. Ces 92 jours ont été un parfait exemple de ça. Je préfère coacher et laisser les dirigeants avec les histoires de contrat », insiste l'entraîneur, GM dans une autre vie à Phoenix.

Place au terrain désormais, avec une relation qu'il faut continuer de construire entre la franchise et Jonathan Kuminga. « Ce n'est peut-être pas le contrat qu'il espérait, mais cet argent va changer sa vie », indique le coach des Warriors qui veut mettre l'accent sur la progression du joueur. « L'idée, c'est qu'il s'améliore, qu'il devienne le joueur qu'il peut devenir. C'est ça qui l'a freiné. »

Mais est-ce vraiment possible de le faire éclore totalement alors que Steve Kerr admettait lui-même, en avril dernier, que l'association entre le jeune talent et le duo Draymond Green – Jimmy Butler « ne fonctionne pas »…

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l'un de ses joueurs, afin qu'il termine son bail ou qu'il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet d’en faire un « free agent protégé » et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe ensuite cette «qualifying offer », il est automatiquement libre l'été suivant et son équipe ne pourra alors pas s’aligner sur une offre.

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GOS 47 24 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.