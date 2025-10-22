Jimmy Butler, l’arme de stabilité des Warriors

Le « pick-and-roll » entre Stephen Curry et Jimmy Butler a tellement désorganisé la défense des Lakers que l'ailier s'est retrouvé avec un boulevard pour attaquer le cercle. Le joueur des Warriors n'a pas été en mesure de conclure, mais il a obtenu la faute adverse et un énième passage sur la ligne des lancers-francs.

Pour y signer ses 15e et 16e points dans ce contexte et clore les débats dans la victoire de son équipe sur le parquet de la formation de Los Angeles. Jimmy Butler en terminait avec une brillante soirée d'ouverture à 31 points (7/14 aux tirs), avec un parfait 16/16 sur la ligne de réparation, 5 rebonds et 4 passes.

« C'est la raison pour laquelle on est devenu une bonne équipe l'an dernier. Dès qu'on l'a récupéré, il a apporté cette stabilité, cette capacité à obtenir des fautes et à aller sur la ligne pour calmer le jeu », complimente Steve Kerr. L'an dernier, son All-Star a terminé à la 10e place des joueurs obtenant le plus de lancers dans la ligue, avec 7 en moyenne chaque soir (84%). Au Heat, il a été jusqu'à 9 lancers récupérés par match sur une saison.

Complémentaire de Curry et Green

« Il ne perd jamais le ballon, donc il contrôle simplement le jeu pour nous. Et nous en avons besoin. Nous avons toujours été à notre meilleur niveau lorsque nous pouvions équilibrer le chaos de Draymond (Green) et Steph avec un peu de stabilité », poursuit Steve Kerr en référence au jeu risqué de ses deux leaders historiques.

« C’est ce qu’Andre (Iguodala) faisait. Shaun Livingston aussi, parce que le chaos est vraiment puissant, mais il peut aussi nous échapper. Et Jimmy nous calme. Je trouve qu’il a très bien fait ça ce soir », juge encore le coach, qui voit donc une complémentarité évidente entre les trois hommes.

« Pas seulement par rapport aux lancers-francs, mais aussi pour sécuriser le ballon. On est une équipe qui perd beaucoup de ballons depuis longtemps. Donc on a besoin de sa capacité à poser le jeu », lâche encore Steve Kerr, dont l'équipe a perdu 18 ballons au total, mais un seul venant de Jimmy Butler.

« Quand vous allez sur la ligne des lancers comme ça, cela met énormément de pression sur l'adversaire. Les soirs où vous n'avez pas de rythme offensif, c'est énorme de pouvoir s'appuyer là-dessus », termine le coach.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.