Les Warriors face à leur éternel défi : les pertes de balle

Certes, ce n'est que la présaison, mais les Warriors ont perdu près de 22 ballons par rencontre lors de leurs quatre matchs de préparation. Seuls les Nets (24.3) et les Pacers (23.7) font pire, mais à Golden State, ce sont tous les groupes qui accumulent les balles perdues, même ceux qui devraient jouer en saison régulière.

« On n'en est généralement pas tout à fait au point à ce stade » rassure Steve Kerr. « Mais nous avons mis en place nos stratégies, les actions offensives que nous voulons installer ».

Comme Victor Wembanyama chez les Spurs, Jonathan Kuminga a ainsi perdu beaucoup de ballons depuis le début de la présaison. Mais il est loin d'être le seul, et c'est forcément un gros problème pour la franchise de la Baie, qui fait partie des équipes les plus dispendieuses depuis de très longues années.

Aider le « Big Three »

« Nous devons simplement réduire les pertes de balle en début de match. Continuer à espacer le jeu » assure Gary Payton II. « Il suffit de se placer et de jouer dans l'espace dont nous disposons. Nous avons beaucoup de joueurs qui savent bien occuper l'espace, donc si nous nous laissons de l'espace les uns aux autres, ça se passera bien. »

Depuis la prise de fonction de Steve Kerr en 2014, les Warriors ont toutefois fini dans le « Bottom 10 » des équipes qui perdaient le plus de ballons 8 fois en 11 saisons. C'est la conséquence du style de jeu prôné par l'entraîneur, avec beaucoup de mouvements et de coupes… mais aussi de la gourmandise de ses joueurs.

« Il y a uniquement trois gars… qui ont le droit de perdre des ballons. Pour tous les autres, c'est interdit. Voilà, c'est la règle », conclut Gary Payton II, évoquant donc Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green. « Steve (Kerr) leur explique ce que nous pouvons faire pour les aider à réduire leurs pertes de balle. »