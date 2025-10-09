Victor Wembanyama a encore beaucoup gaspillé face au Heat

Cette fois, Victor Wembanyama n'a pas frôlé le triple-double, et si ce matin, on parle de lui, c'est parce que Jaime Jaquez Jr. n'a pas hésité à lui dunker dessus. Pour autant, l'essentiel est là, et les Spurs se sont imposés 112-107 avec 10 points, 5 passes, 4 rebonds et 2 contres de Wemby, mais aussi 5 balles perdues en 22 minutes. Le Français en est à 11 balles perdues en 40 minutes cumulées sur deux rencontres.

Jaime Jaquez Jr. with AUTHORITY pic.twitter.com/mMcVPJRxe0 — NBA (@NBA) October 9, 2025

A ses côtés, Keldon Johnson retrouvait le cinq de départ, et il en a bien profité avec 19 points en 26 minutes. « J’ai l’impression d’avoir tout connu, » a-t-il réagi à propos de ce retour dans le cinq. « J’ai été le leader, j’ai été dans des rôles de soutien. Quel que soit le rôle nécessaire pour gagner, je le ferai à fond, sans hésitation. Nous voulons gagner, aller en playoffs et faire du bruit. Peu importe mon rôle, je le remplirai à 100 %. »

Titulaire aussi, Julian Champagnie a ajouté 15 points grâce à un très bon 5 sur 7 à 3-points, tandis que Devin Vassell a marqué 12 points pour son premier match de présaison, après avoir été ménagé lundi lors de l’ouverture du camp d’entraînement.

Pour Mitch Johnson, la priorité est défensive, et il a rappelé que les autres ne devaient pas uniquement compter sur Victor Wembanyama et le rookie Carter Bryant.

“C’est exactement ce qu’on veut construire comme identité. On veut des joueurs qui s’ancrent dans ce secteur du jeu, et les deux que vous avez cités en font partie” a expliqué le coach des Spurs. “Mais on demande la même chose aux anciens : Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sochan… La défense n’est pas individuelle, c’est une question d’équipe et de cohésion. Peu importe qui est sur le terrain : si les cinq ne tirent pas dans la même direction, ça finit toujours par craquer. On essaie donc d’établir cette mentalité collective.”

Côté Heat, Kel’el Ware est le plus en vue avec 29 points et 12 rebonds, tandis que Jaimie Jaquez Jr. et Norman Powell ont ajouté respectivement 19 et 18 points. Miami n'a toujours pas gagné le moindre match en présaison : 3 matches, 3 défaites.