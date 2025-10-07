Proche du triple-double, Victor Wembanyama est satisfait de sa reprise

Après un “scrimmage” en public, et en attendant sa vraie reprise dans un match officiel, le 22 octobre prochain face aux Mavericks, Victor Wembanyama effectuait lundi soir son grand retour dans une rencontre, et c'était face aux Guangzhou Loong-Lions de Victor Oladipo et Frank Kaminsky. Une reprise en douceur puisque les Spurs se sont largement imposés (119-88), malgré un wagon d'absents : De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell, Jeremy Sochan et Kelly Olynyk.

Mais Wemby était là, pour le plus grand bonheur des fans, et il n'a pas déçu avec 9 points, 10 rebonds, 7 passes et 3 contres en 16 minutes. Ce qu'il faut retenir de cette sortie, c'est que sa complicité avec Luke Kornet est évidente, et leur duo de “Twin Towers” pourrait faire quelque dégâts. Les deux parlent le même basket, et le Français a trouvé son nouveau coéquipier les yeux fermés.

Même si Victor Wembanyama a perdu beaucoup de ballons (6 !), il a été plutôt convaincant dans l'animation de l'attaque. Fox, Harper et Castle absents, Mitch Johnson a laissé son “franchise player” monter la balle et distribuer le jeu. Il y a du bon et du moins bon, mais les qualités de passes du Français sont intéressantes pour la suite.

Wemby adore déjà jouer avec Kornet

À ses côtés, Julian Champagnie et Keldon Johnson plantent chacun 16 points, tandis que le rookie Carter Bryant ajoute 15 points. Pour le Français, cette présaison est là « pour créer des habitudes ». « Il y a de nouvelles pièces au puzzle, et il s'agit de de trouver des habitudes en attaque et en défense » explique-t-il en conférence de presse. « La présaison est comme un énorme entraînement, et il faut la prendre au sérieux. Ce soir, nous avons pris ce match au sérieux. »

Sur le plan individuel, même analyse : « Il s'agit d'assembler chaque pièce du puzzle, et il n'y a pas de meilleure période pour le faire. Luke (Kornet) est un joueur d'expérience, et l'un des meilleurs contreurs de la NBA. Pour l'instant, c'est super intéressant, et il fait de supers écrans. Pour l'instant, c'est génial de jouer avec lui, à l'entraînement ou en match. »