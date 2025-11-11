Grayson Allen ne voulait pas encore rater le cap des 10 paniers à 3-pts

« Je suis content qu’ils n’aient pas trouvé 30 bouteilles d’eau à me verser dessus ! » Les Suns auraient pourtant naturellement pu perpétuer cette « tradition » d'après-match tant Grayson Allen s'est montré en feu sur le parquet de l'Arizona, où les Pelicans se déplaçaient la nuit passée.

Après quelques minutes de jeu, Mark Williams captait un rebond offensif sur un tir manqué par Royce O'Neale. Puis trouvait Grayson Allen ouvert en tête de raquette qui, lui, ne manquait pas la cible. Ce tir était le premier d'une longue série qui allait permettre au shooteur de s'offrir la soirée de sa carrière.

Après sa folle rencontre, l'arrière rapporte avoir passé son match à parler avec Jalen Green, présent sur le banc des Suns en civil. « À chaque fois que je revenais sur le banc, il me motivait à aller chercher 40 points, 50 points, 10, 11, 12 paniers à 3-points. Donc, la plupart du temps, je le regardais et je voyais sa réaction. »

Jalen Green n'a pas arrêté de le pousser

Des réactions logiquement teintées d'enthousiasme en voyant son compteur grimper progressivement : un panier primé dans le premier quart-temps, trois dans le second, et surtout un parfait 5/5 dans le troisième. Mais pas question, malgré l'écart abyssal en faveur de sa formation, de s'arrêter là.

« Pour être honnête, je pensais surtout aux dix tirs à 3-points, parce que j’ai l’impression, je ne sais pas combien de fois j’en ai réussi neuf, mais ça m’est arrivé souvent et j’ai eu plusieurs occasions d’en mettre dix », avoue Grayson Allen à qui on a dit en cours de partie qu'il était tout proche de cette barre des dix. En 2024, sous ce même maillot des Suns, il avait atteint les neuf paniers primés… à trois reprises.

Cette nuit, le shooteur fou a atteint le cap visé au début du quatrième quart-temps, après avoir manqué la cible une première fois, et avant de pouvoir retenter sa chance grâce à un rebond offensif. Le Mortgage Matchup Center pouvait exulter. Un peu à la manière de l'antre des Warriors quand Stephen Curry prend ainsi feu.

« Ce qui est vraiment cool avec les matchs à domicile des Warriors, c’est que quand il est lancé, tu peux même l’entendre à la télé, tout le public anticipe qu’il va marquer, peu importe le tir. On a vécu un peu ça ce soir, en seconde mi-temps, quand je suis rentré et que j’ai commencé à scorer. C’est génial, mais ça met aussi beaucoup de pression sur ces tirs quand tout le monde s’attend à ce qu’ils rentrent », poursuit Grayson Allen.

Les bases de sa meilleure saison en carrière

Celui-ci s'est donc offert un record en carrière à 42 points, avec 12/17 aux tirs dont 10/15 à 3-points, à la fois un record personnel et un record de franchise.

De quoi valoir quelques chants de MVP à celui qui se dit très marqué par le soutien reçu par le public de Phoenix. « Même dès ma première année ici, c’est l’endroit où j'ai le plus vu mes propres maillots, comparé à tous les autres endroits où j’ai joué dans la ligue. C’est vraiment sympa à voir. »

Il faut noter que l'ancien joueur des Bucks ou des Grizzlies n'a jamais aussi bien joué que dans l'Arizona. C'est particulièrement le cas cette saison. Avant même cette rencontre, l'arrière était déjà sur les bases de sa meilleure saison au « scoring ». Désormais, il en est à un peu moins de 19 points de moyenne.

« Je joue certainement à mon meilleur niveau en ce moment. J’ai l’impression de m’être amélioré chaque année, et dire que j’ai 30 ans, c’est un peu bizarre, mais oui, je pense que je n’ai cessé de progresser. Trouver un foyer ici ces deux dernières saisons, trouver ma place dans le système et être extrêmement à l’aise dans ma façon de jouer aux côtés de Book (Devin Booker) m’a beaucoup aidé », termine un Grayson Allen qui ne s'arrête pas de sourire.

Grayson Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 UTA 38 10:57 37.6 32.3 75.0 0.1 0.5 0.6 0.7 1.2 0.2 0.9 0.2 5.6 2019-20 MEM 38 18:54 46.6 40.4 86.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.4 0.3 0.9 0.1 8.7 2020-21 MEM 50 25:11 41.8 39.1 86.8 0.4 2.8 3.2 2.2 1.4 0.9 1.0 0.2 10.6 2021-22 MIL 66 27:21 44.8 40.9 86.5 0.5 2.9 3.4 1.5 1.5 0.7 0.7 0.3 11.1 2022-23 MIL 72 27:23 44.0 39.9 90.5 0.8 2.4 3.3 2.3 1.6 0.9 1.0 0.2 10.4 2023-24 PHO 75 33:30 49.9 46.1 87.8 0.6 3.3 3.9 3.0 2.1 0.9 1.3 0.6 13.5 2024-25 PHO 64 24:08 44.8 42.6 81.6 0.5 2.5 3.0 2.1 1.5 0.8 1.2 0.3 10.6 2025-26 PHO 11 33:49 45.3 44.7 82.1 0.5 2.6 3.1 4.6 2.6 1.5 1.9 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.