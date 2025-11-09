Matchs
NBA hier
Matchs
hier
WAS105
DAL111
PHI130
TOR120
ATL122
LAL102
CLE128
CHI122
MIA136
POR131
SAS126
NOR119
DEN117
IND100
LAC103
PHO114
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Stats & Highlights | Les Mavericks respirent à Washington, les Clippers coulent encore

Publié le 9/11/2025 à 7:30
Modifié le 9/11/2025 à 8:38 Twitter Facebook

En s'imposant à Washington, les Mavericks quittent la dernière place de la conférence Ouest, qu'ils laissent aux Pelicans. Troisième défaite de suite pour les Clippers…

Alex Sarr et les WizardsLes Mavericks respirent un peu. Ce ne fut pourtant pas simple face aux Wizards d'Alex Sarr (17 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 contres), qui étaient repassés devant au milieu du troisième quart-temps, mais avec 30 points de Naji Marshall en sortie de banc, et des paniers décisifs de PJ Washington, Dallas quitte la dernière place de l'Ouest.

Dans leurs tenues hommages aux années Iverson, les Sixers ont dominé les Raptors derrière 31 points de Tyrese Maxey, 29 points de Joel Embiid et un triple-double (20 points, 17 rebonds, 10 passes) de Trendon Watford.

En l'absence de Jamal Murray et Aaron Gordon, Nikola Jokic (32 points, 14 rebonds, 14 passes) a pris les choses en main pour les Nuggets face à des Pacers qui récupéraient pourtant Andrew Nembhard (22 points).

Enfin, les Suns enfoncent les Clippers, malgré le retour de James Harden (13 points à 4/15 au tir, 13 passes). Nicolas Batum (9 points, 3 rebonds, 2 contres) et ses coéquipiers s'inclinent pour la troisième fois de suite. Problème pour Phoenix : Jalen Green a de son côté réveillé sa blessure aux ischio-jambiers et a dû vite sortir…

Atlanta – LA Lakers
Cleveland – Chicago
Miami – Portland
San Antonio – New Orleans

Washington – Dallas : 105-111

Washington / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Champagnie 12 0/0 0/0 0/0 1 4 5 0 4 1 0 0 +11 0 6
K. George 29 3/9 2/6 2/2 0 2 2 3 6 1 2 0 -1 10 8
A. Sarr 31 6/16 0/3 5/6 4 2 6 5 2 2 2 3 +1 17 20
C. McCollum 33 9/19 2/6 5/6 1 5 6 2 3 2 3 2 -11 25 23
T. Johnson 26 4/13 1/6 0/0 1 8 9 0 0 1 3 0 +1 9 7
M. Bagley III 17 4/7 0/0 2/2 3 2 5 1 1 0 2 1 -7 10 12
C. Kispert 24 1/3 1/2 1/2 0 1 1 2 1 0 0 1 -4 4 5
C. Whitmore 29 7/13 3/6 2/2 0 3 3 0 1 0 0 0 -9 19 16
M. Branham 10 1/2 0/1 0/0 2 2 4 2 2 0 1 0 0 2 6
J. Watkins 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0
B. Carrington 28 2/7 2/5 3/3 0 3 3 2 1 0 5 0 -14 9 4
Total 37/89 11/35 20/23 12 32 44 17 21 7 18 7 105
Dallas / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Gafford 19 4/5 0/0 0/0 0 5 5 0 1 0 2 2 -2 8 12
P.J. Washington 37 4/8 0/2 6/6 3 7 10 5 2 1 2 1 +13 14 25
C. Flagg 34 6/15 0/2 0/0 2 4 6 6 1 2 4 0 -2 12 13
D. Russell 17 3/10 0/6 0/2 2 0 2 1 0 0 0 0 -18 6 0
M. Christie 31 4/14 1/5 3/3 0 7 7 2 1 3 0 0 +10 12 14
D. Powell 6 1/2 0/0 0/0 1 0 1 1 1 2 0 0 -1 2 5
N. Marshall 31 9/14 3/4 9/11 3 5 8 2 2 2 0 0 +6 30 35
M. Cisse 19 2/3 0/0 1/4 4 5 9 1 4 0 2 3 +2 5 12
B. Williams 26 6/16 1/4 1/2 0 2 2 6 2 5 1 0 +24 14 15
R. Nembhard 8 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 1 0 -7 0 0
J. Hardy 14 3/5 1/1 1/2 1 0 1 0 2 0 1 0 +5 8 5
Total 42/93 6/24 21/30 16 35 51 26 17 15 13 6 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS105
DAL111
PHI130
TOR120
ATL122
LAL102
CLE128
CHI122
MIA136
POR131
SAS126
NOR119
DEN117
IND100
LAC103
PHO114

Philadelphie – Toronto : 130-120

Philadelphia / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Watford 37 8/10 1/2 3/5 5 12 17 10 2 0 1 1 +12 20 43
J. Embiid 26 10/16 1/4 8/9 2 4 6 4 3 0 2 1 +15 29 31
K. Oubre Jr. 37 8/15 1/6 2/3 1 3 4 1 4 0 2 2 +5 19 16
T. Maxey 43 12/24 3/10 4/5 1 3 4 7 3 1 1 2 +21 31 31
V. Edgecombe 36 5/15 0/4 1/2 2 5 7 4 4 3 2 0 +7 11 12
J. Walker 5 0/1 0/1 0/0 0 2 2 1 1 0 0 0 +6 0 2
J. Edwards 7 1/2 1/2 0/0 1 1 2 1 0 0 1 1 -13 3 5
A. Drummond 16 1/5 0/0 2/2 3 5 8 1 1 0 1 1 +8 4 9
A. Bona 6 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 1 -13 0 3
Q. Grimes 28 4/8 3/6 2/2 0 2 2 2 3 0 3 0 +2 13 10
Total 49/96 10/35 22/28 15 39 54 31 22 4 13 9 130
Toronto / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Ingram 37 7/17 0/3 7/7 2 6 8 5 3 0 1 0 -11 21 23
R. Barrett 34 7/12 2/4 6/7 1 2 3 6 5 0 1 0 -14 22 24
S. Barnes 32 7/14 2/5 2/3 2 3 5 4 6 2 2 2 +4 18 21
I. Quickley 36 8/16 5/9 1/2 0 6 6 6 2 0 1 0 -8 22 24
O. Agbaji 15 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 -3 0 1
S. Mamukelashvili 17 3/5 1/3 3/3 1 2 3 2 2 2 1 1 -3 10 15
J. Battle - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0
C. Murray-Boyles 22 4/6 1/1 3/6 4 3 7 1 3 1 1 2 +2 12 17
J. Shead 24 3/7 3/5 0/0 0 3 3 5 1 1 2 0 -9 9 12
J. Walter 11 1/6 1/3 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -16 3 -2
G. Dick 12 1/6 1/4 0/0 0 1 1 0 0 1 1 0 +5 3 -1
Total 41/90 16/38 22/28 10 28 38 29 25 7 10 5 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS105
DAL111
PHI130
TOR120
ATL122
LAL102
CLE128
CHI122
MIA136
POR131
SAS126
NOR119
DEN117
IND100
LAC103
PHO114

Denver – Indiana: 117-100

Denver / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
C. Johnson 27 5/11 0/3 2/2 0 2 2 4 2 2 0 0 +1 12 14
N. Jokic 32 10/14 1/1 11/12 5 9 14 14 4 1 8 0 +9 32 48
J. Pickett 18 1/4 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 -13 2 -1
C. Braun 27 3/8 0/2 2/3 2 3 5 2 1 1 2 0 -1 8 8
P. Watson 27 7/13 1/4 1/1 4 3 7 1 3 3 1 0 +1 16 20
H. Tyson 3 0/2 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 -3 0 1
Z. Nnaji 3 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 -3 0 -1
S. Jones 20 2/4 1/2 1/2 1 0 1 2 1 0 0 1 +14 6 7
J. Valanciunas 14 3/6 0/0 0/0 1 4 5 3 2 0 1 1 +13 6 11
T. Hardaway Jr. 24 6/13 5/9 0/0 0 3 3 4 2 0 1 0 +24 17 16
B. Brown 24 3/7 0/1 0/0 1 6 7 0 3 1 1 0 +23 6 9
J. Strawther 22 5/10 0/3 2/3 0 6 6 2 3 0 0 0 +20 12 14
Total 45/93 8/27 19/23 15 40 55 32 25 8 16 2 117
Indiana / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 33 5/16 0/2 4/6 2 4 6 5 2 0 2 0 -16 14 10
I. Jackson 19 1/5 0/0 2/4 1 5 6 1 2 3 0 0 -5 4 8
J. Walker 22 3/7 1/4 1/2 1 4 5 2 2 0 1 0 +7 8 9
A. Nembhard 33 7/20 2/9 6/6 0 0 0 6 1 0 3 0 -16 22 12
A. Nesmith 26 7/10 3/4 8/8 1 0 1 0 3 4 1 0 +1 25 26
J. Robinson-Earl 19 3/8 1/2 0/0 2 3 5 1 2 1 1 0 -22 7 8
C. Martin 14 0/2 0/2 2/4 0 3 3 0 1 0 0 2 -6 2 3
T. Bradley 16 3/4 0/0 0/0 4 1 5 3 4 0 1 0 -8 6 12
J. Huff 15 1/5 0/3 2/2 4 3 7 1 4 0 1 4 +1 4 11
M. Morris 15 1/5 0/2 1/2 0 2 2 0 0 1 0 0 -1 3 1
R. Dennis 5 0/3 0/2 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 +4 0 0
B. Sheppard 23 2/8 1/5 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0 -24 5 0
Total 33/93 8/35 26/34 15 28 43 20 23 9 11 6 100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS105
DAL111
PHI130
TOR120
ATL122
LAL102
CLE128
CHI122
MIA136
POR131
SAS126
NOR119
DEN117
IND100
LAC103
PHO114

LA Clippers – Phoenix : 103-114

LA Clippers / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Jones Jr. 27 2/7 0/4 3/5 0 0 0 1 0 0 0 0 -10 7 1
I. Zubac 35 10/12 0/0 1/2 2 13 15 4 3 0 3 0 -10 21 34
J. Harden 41 4/15 2/10 3/4 0 0 0 13 2 0 3 0 -18 13 11
B. Beal 20 4/9 2/4 2/2 0 0 0 3 1 1 1 0 +4 12 10
K. Dunn 33 3/5 0/1 0/2 1 1 2 3 5 2 2 0 -7 6 7
N. Batum 25 3/7 3/7 0/0 0 3 3 0 1 1 2 2 -12 9 9
J. Collins 28 8/12 2/3 1/1 1 3 4 2 0 1 0 0 +1 19 22
B. Lopez 13 4/5 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 -1 8 9
C. Christie 18 3/5 1/3 1/2 1 2 3 0 2 0 0 1 -2 8 9
Total 41/77 10/33 11/18 5 22 27 26 15 5 11 5 103
Phoenix / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Brooks 28 4/6 2/3 6/7 0 2 2 3 2 2 1 0 +2 16 19
M. Williams 29 7/9 0/0 5/5 1 5 6 0 3 2 2 0 +18 19 23
G. Allen 31 5/12 4/7 0/0 0 0 0 3 0 1 2 0 +13 14 9
D. Booker 38 8/19 0/3 5/5 3 7 10 9 4 0 5 0 +7 21 24
J. Green 7 1/3 0/1 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 +7 2 2
R. O'Neale 29 4/8 4/8 0/0 0 7 7 5 2 2 1 0 -3 12 21
O. Ighodaro 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 +1 0 2
R. Dunn 20 3/5 0/1 0/0 3 1 4 1 2 1 0 0 +10 6 10
N. Richards 15 2/3 0/0 0/0 2 3 5 0 2 0 1 2 -8 4 9
J. Goodwin 14 2/5 2/5 1/2 1 0 1 2 0 1 0 0 +7 7 7
C. Gillespie 27 4/13 4/10 1/2 2 4 6 4 2 0 0 0 +1 13 13
Total 40/83 16/38 18/21 13 29 42 30 19 9 12 2 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS105
DAL111
PHI130
TOR120
ATL122
LAL102
CLE128
CHI122
MIA136
POR131
SAS126
NOR119
DEN117
IND100
LAC103
PHO114

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

LA Clippers en 1 clic

Dallas Mavericks en 1 clic

Washington Wizards en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes