En s'imposant à Washington, les Mavericks quittent la dernière place de la conférence Ouest, qu'ils laissent aux Pelicans. Troisième défaite de suite pour les Clippers…
Les Mavericks respirent un peu. Ce ne fut pourtant pas simple face aux Wizards d'Alex Sarr (17 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 contres), qui étaient repassés devant au milieu du troisième quart-temps, mais avec 30 points de Naji Marshall en sortie de banc, et des paniers décisifs de PJ Washington, Dallas quitte la dernière place de l'Ouest.
Dans leurs tenues hommages aux années Iverson, les Sixers ont dominé les Raptors derrière 31 points de Tyrese Maxey, 29 points de Joel Embiid et un triple-double (20 points, 17 rebonds, 10 passes) de Trendon Watford.
En l'absence de Jamal Murray et Aaron Gordon, Nikola Jokic (32 points, 14 rebonds, 14 passes) a pris les choses en main pour les Nuggets face à des Pacers qui récupéraient pourtant Andrew Nembhard (22 points).
Enfin, les Suns enfoncent les Clippers, malgré le retour de James Harden (13 points à 4/15 au tir, 13 passes). Nicolas Batum (9 points, 3 rebonds, 2 contres) et ses coéquipiers s'inclinent pour la troisième fois de suite. Problème pour Phoenix : Jalen Green a de son côté réveillé sa blessure aux ischio-jambiers et a dû vite sortir…
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
