Le Heat dompte les Blazers dans un dernier quart-temps de folie

Toujours sans Bam Adebayo, le Heat débute mal face aux Blazers. Contrairement au match précédent, face aux Hornets, où les hommes d'Erik Spoelstra avait battu un record offensif dans le premier quart-temps, les débuts sont cette fois extrêmement compliqués, et Portland mène 15-3 après quatre minutes. Heureusement pour Miami, les paniers commencent à tomber dedans…

Le rythme imposé par la troupe floridienne fait son effet durant le deuxième quart-temps, avec un Kel'el Ware bien présent en défense, même si Donovan Clingan se bat sous le cercle.

Miami semble avoir mis la main sur la rencontre et rejoint les vestiaires à +7 (72-65) mais cette équipe de Portland a du coeur, à l'image d'un Deni Avdija qui va chercher les paniers et les lancers-francs. Les accélérations de Norman Powell et Nikola Jovic ne suffisent ainsi pas à faire lâcher les visiteurs, toujours bien accrochés.

Il n'y a ainsi qu'une seule possession d'écart (100-97) à l'entame du dernier quart-temps, qui va s'avérer épique. Les deux équipes se rendent ainsi coup pour coup, et Donovan Clinga remet les équipes à égalité (127-127) à deux minutes de la fin. Norman Powell réussit ensuite deux lancers-francs, avant qu'Andrew Wiggins ne réussisse le tir le plus important de la rencontre, avec un 3-points dans le corner qui fait très mal à Portland.

Il reste encore 90 secondes à jouer et le « hold-up » est toujours possible, mais les Blazers n'ont pas la force d'un dernier coup de rein, et c'est donc bien Miami qui s'impose (136-131) à l'issue de ce très gros combat.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Un vrai feu d'artifice. Entre deux des équipes qui jouent le plus vite cette saison, cette rencontre allait forcément faire des étincelles. Ce fut le cas, avec notamment un dernier quart-temps marqué par les chassés-croisés au score. Au bout de l'effort, c'est finalement le Heat qui a réussi à faire la différence.

– Record en carrière pour Nikola Jovic. La nouvelle attaque de Miami offre des opportunités de briller à tout le monde, et c'est Nikola Jovic qui en a cette fois profité. Même s'il a parfois pris trop de risques (6 pertes de balle), il finit avec son record de points en carrière (29) pour aller avec ses 9 rebonds et 7 passes décisives.

– Deni Avdija, l'assurance des Blazers. L'ailier de Portland continue son gros début de saison. Avec ses 33 points, 11 rebonds et 8 passes, il a fait mal au Heat, qui a eu beaucoup de mal à le contenir sans faire de fautes. Chaque fois que les Blazers avaient besoin de revenir dans le match, il était là.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.