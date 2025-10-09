Giannis Antetokounmpo reste fidèle aux Bucks… pour l’instant

Au lendemain de la publication des informations d'ESPN indiquant qu'il a envisagé de rejoindre les Knicks cet été, Giannis Antetokounmpo a forcément été invité à la commenter. Et comme il le répète depuis quelques mois désormais, son seul but est de pouvoir se battre pour remporter le titre.

« Premièrement, je n'ai pas lu ce truc » a-t-il précisé. « Quand la saison démarre, j'essaie de couper mes réseaux sociaux et de me concentrer sur mon travail et mon équipe. Mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises : je souhaite être dans une situation où je peux gagner et c'est le cas actuellement. Je crois en cette équipe et en mes coéquipiers. Je suis ici pour mener cette équipe aussi loin que possible et ça va assurément être difficile, mais on prendra les choses au jour le jour et je suis là. Tout le reste n'a donc pas d'importance. »

Mais le « Greek Freak » assure qu'il se concentre sur Milwaukee : « Je pense avoir déjà signifié à mes coéquipiers et aux personnes que je respecte ou que j'aime que, dès que j'entre sur le terrain ou à l'entraînement en portant ce maillot, le reste n'a plus d'importance. Je me concentre sur ce qui se trouve devant moi. »

Il n'exclut pas de changer d'avis…

Toutefois, si Giannis Antetokounmpo est régulièrement interrogé sur le sujet, c'est parce qu'il était prêt à considérer un départ du Wisconsin, il y a quelques semaines. Finalement, après avoir rencontré ses dirigeants, qui ont fait leur maximum pour mieux l'entourer, sans réellement ouvrir la porte pour un transfert, il est resté « chez lui ».

Après un été bronzé avec la Grèce à l'EuroBasket, le double MVP a fini par rejoindre Milwaukee. Où il se projette à court terme, mais pas forcément sur le long terme, puisque rien n'est complètement figé à ses yeux…

« Maintenant, si dans six ou sept mois je change d'avis… Je pense que c'est aussi humain » a prévenu Giannis Antetokounmpo. « On a tous le droit de prendre les décisions qu'on veut. Mais pour le moment, je suis concentré. Concentré sur cette équipe, sur les gars qui m'entourent, sur le coaching staff et sur moi-même. »

À l'aube d'une saison qui ressemblerait presque à celle de la dernière chance, la pression est donc sur les Bucks : ils n'ont d'autre choix que de briller collectivement, sous peine de voir partir leur superstar.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.