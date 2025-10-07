Blake Wesley a mal vécu son départ de San Antonio

Après trois saisons à San Antonio où il n'a jamais réussi, face à la concurrence, à s'imposer et vu son temps de jeu diminuer année après année, Blake Wesley a été transféré vers Washington. Il avait alors négocié son départ pour ensuite rebondir à Portland. Mais cet épisode a laissé des traces chez le joueur.

« C'était la première fois que j'étais transféré. J'étais triste », confirme-t-il. « Je ne savais pas quoi faire. Je ne connaissais pas la suite. J'ai rejoint les Wizards, pendant quatre jours, avant d'être libéré. Mon été a été chaotique. J'étais un peu déprimé. »

Cette expérience malheureuse aura au moins eu un effet bénéfique car « désormais je sais que c'est du business », confirme Blake Wesley. « Je ne pensais pas que ça arriverait aussi tôt dans ma carrière. »

Sans doute bloqué sur le banc pendant un moment

Et sa situation sportive pourrait ne pas grandement évoluer dans l'Oregon. Barré par Chris Paul et De’Aaron Fox à San Antonio, il se retrouve derrière Jrue Holiday, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe chez les Blazers. Sans oublier le retour futur de Damian Lillard…

« Les gars savent que je ne vais pas leur mentir », annonce Chauncey Billups. « Il le comprend. Il sait que si Holiday et Henderson sont en bonne santé, il ne va peut-être pas jouer pendant une ou deux semaines. Il respecte mon honnêteté. C'est un jeune joueur qui cherche à affirmer sa place dans la ligue et je connais un peu ça. »

Le coach des Blazers avait mis effectivement plusieurs années avant de devenir un titulaire puis une référence à son poste. Comment Blake Wesley peut-il gagner des minutes à Portland ?

« Je vois ça comme une nouvelle opportunité. C'est une occasion de repartir de zéro pour ma quatrième saison. Je dois être moi-même, rien d'autre. Défendre, donner des shoots à mes coéquipiers et faire ce que l'équipe attend de moi », déclare-t-il.

Blake Wesley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAN 37 18 32.1 38.5 59.1 0.3 1.9 2.2 2.7 1.8 0.7 1.8 0.1 5.0 2023-24 SAN 61 14 47.4 21.8 66.7 0.3 1.2 1.5 2.7 1.5 0.5 0.9 0.1 4.4 2024-25 SAN 58 12 43.5 29.3 62.3 0.3 0.8 1.1 2.0 0.8 0.6 0.9 0.1 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.