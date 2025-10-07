Blake Wesley a mal vécu son départ de San Antonio

Après trois saisons à San Antonio où il n'a jamais réussi, face à la concurrence, à s'imposer et vu son temps de jeu diminuer année après année, Blake Wesley a été transféré vers Washington. Il avait alors négocié son départ pour ensuite rebondir à Portland. Mais cet épisode a laissé des traces chez le joueur.
« C'était la première fois que j'étais transféré. J'étais triste », confirme-t-il. « Je ne savais pas quoi faire. Je ne connaissais pas la suite. J'ai rejoint les Wizards, pendant quatre jours, avant d'être libéré. Mon été a été chaotique. J'étais un peu déprimé. »
Cette expérience malheureuse aura au moins eu un effet bénéfique car « désormais je sais que c'est du business », confirme Blake Wesley. « Je ne pensais pas que ça arriverait aussi tôt dans ma carrière. »
Sans doute bloqué sur le banc pendant un moment
Et sa situation sportive pourrait ne pas grandement évoluer dans l'Oregon. Barré par Chris Paul et De’Aaron Fox à San Antonio, il se retrouve derrière Jrue Holiday, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe chez les Blazers. Sans oublier le retour futur de Damian Lillard…
« Les gars savent que je ne vais pas leur mentir », annonce Chauncey Billups. « Il le comprend. Il sait que si Holiday et Henderson sont en bonne santé, il ne va peut-être pas jouer pendant une ou deux semaines. Il respecte mon honnêteté. C'est un jeune joueur qui cherche à affirmer sa place dans la ligue et je connais un peu ça. »
Le coach des Blazers avait mis effectivement plusieurs années avant de devenir un titulaire puis une référence à son poste. Comment Blake Wesley peut-il gagner des minutes à Portland ?
« Je vois ça comme une nouvelle opportunité. C'est une occasion de repartir de zéro pour ma quatrième saison. Je dois être moi-même, rien d'autre. Défendre, donner des shoots à mes coéquipiers et faire ce que l'équipe attend de moi », déclare-t-il.
|Blake Wesley
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2022-23
|SAN
|37
|18
|32.1
|38.5
|59.1
|0.3
|1.9
|2.2
|2.7
|1.8
|0.7
|1.8
|0.1
|5.0
|2023-24
|SAN
|61
|14
|47.4
|21.8
|66.7
|0.3
|1.2
|1.5
|2.7
|1.5
|0.5
|0.9
|0.1
|4.4
|2024-25
|SAN
|58
|12
|43.5
|29.3
|62.3
|0.3
|0.8
|1.1
|2.0
|0.8
|0.6
|0.9
|0.1
|3.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.