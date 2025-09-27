30 jours/30 équipes : Toronto Raptors

Les Raptors font partie des équipes les plus difficiles à jauger à l'orée de cette nouvelle saison. Toronto a assemblé les pièces pour le pas de tir, il ne reste plus qu'à faire décoller la fusée.

Avec une 11e place de la Conférence Est avec un bilan très moyen (32 victoires – 50 défaites), la franchise canadienne a pourtant fait partie des meilleures progressions au cours du dernier exercice. La saison avait débuté sous de bien mauvais auspices avec les blessures sérieuses de Scottie Barnes ou Immanuel Quickley, avant de finir sur une note positive. Reste à savoir de quel côté la pièce tombera en 2025/26…

Le dernier, celui de la deuxième moitié de saison, serait probablement synonyme de playoffs pour les Raptors. Toronto avait bouclé la deuxième partie de saison à l'équilibre avec 20 victoires pour 21 défaites et une défense enfin à la hauteur. De quoi envisager la reprise avec appétit, surtout que le champion 2019 devrait enfin pouvoir compter sur sa recrue de la saison dernière, Brandon Ingram, qui n'a pour l'instant connu que l'infirmerie. L'ancien Pelican doit apporter davantage de force de frappe offensive et de qualité de tir extérieur (23 points de moyenne en six saisons à New Orleans) sur les ailes.

En y incluant Brandon Ingram, le cinq de départ de Darko Rajakovic est très intéressant avec les anciens Knicks Immanuel Quickley (17,9 points à 38,7 % à 3-points avec Toronto) et RJ Barrett (21,3 points, 6,3 rebonds, 4,9 passes), le polyvalent Scottie Barnes (19,3 points, 7,7 rebonds, 5,8 passes, 1,4 interception, 1 contre) et le solide Jakob Poeltl sous le cercle (14,5 points, 9,6 rebonds, 1,2 contre). La prochaine étape consistera à faire fonctionner tous ces éléments ensemble, là où réside tout le mystère de ces prochains mois à la Scotiabank Arena.

Pour s'éviter trop de bouleversements, Toronto a globalement misé sur la continuité cet été. La principale recrue, le rookie Collin Murray-Boyles, sélectionné à la 9e place de la Draft, devrait faire du bien défensivement près du cercle comme dans le périmètre par sa mobilité et sa lecture du jeu. Il devrait être entouré en sortie de banc par d'autres choix de Draft récents des Raptors, notamment Gradey Dick et Ja'Kobe Walter dans un registre de jokers offensifs. Ce groupe est encore jeune, et pourrait surprendre. En bien, comme en mal.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Sandro Mamukelashvili, Collin Murray-Boyles (draft), Chucky Hepburn (two-way contract), Alijah Martin (draft)

Départ : Chris Boucher

LE JOUEUR À SUIVRE : BRANDON INGRAM

C'est lui finalement la vraie nouveauté de ces Raptors. Présent en périphérie du groupe depuis bientôt sept mois, Brandon Ingram en a profité pour se remettre d'aplomb après sa grosse blessure qui l'a limité à 18 petits matchs la saison dernière. L'ancien joueur des Pelicans pourrait être une sérieuse valeur ajoutée à Toronto, pour peu qu'il puisse être en tenue. Brandon Ingram a manqué 30 matchs en moyenne par saison lors de ses sept derniers exercices en NBA…

S'il retrouve la santé, il pourrait être la pièce manquante du puzzle de Darko Rajakovic. Capable de créer pour lui comme pour les autres, il pourrait être un complément intéressant à Scottie Barnes et à RJ Barrett.

Surtout s'il reste sur les standards entraperçus en début de saison dernière, avec plus de tentatives derrière l'arc et une adresse suffisamment correcte pour contraindre les défenses adverses à le respecter (2,4 tirs à 3-points réussis, 37,4 % de réussite). S’il parvient à s’imposer comme patron offensif tout en ouvrant des espaces à ses coéquipiers, il peut faire passer l’attaque des Raptors dans une autre dimension. Brandon Ingram en est en tout cas convaincu, avec cet effectif, « Toronto fera les playoffs ».

Moyenne d'âge : 25,6 ans

Masse salariale : 197,8 millions de dollars (11e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Un cinq de départ talentueux, des solutions intéressantes sur le banc avec onze joueurs déjà présents l’an passé et jouant tous au moins 17 minutes de moyenne, une volonté de stabilité dans l'effectif… Les ingrédients pour une saison réussie sont réels. Et la principale faiblesse, l'attaque, devrait profiter des débuts de Brandon Ingram.

Les nombreuses franchises perdantes durant l'intersaison, ou touchées par de sérieuses blessures, rendent encore plus ouverte la Conférence Est. Si la mayonnaise prend bien, Toronto pourrait être l'une des principales équipes à en profiter pour remonter dans la hiérarchie. Si les blessures laissent tranquille le cinq majeur, le groupe de Darko Rajakovic a tout pour se hisser dans le Top 10 et ainsi accrocher, au minimum, une place en play-in.

LE PIRE SCÉNARIO

L'apport de Brandon Ingram reste conditionné à sa disponibilité, pas une assurance tous risques depuis le début de sa carrière. Et il est loin d'être le seul : Scottie Barnes a loupé successivement 22 et 17 rencontres ces deux dernières saisons, RJ Barrett en a joué 58 lors des deux derniers exercices et même Immanuel Quickley a été touché.

Si Toronto peine à jouer au complet, il sera difficile d'espérer beaucoup mieux qu'une saison similaire à la précédente, dans le ventre mou de la ligue, pas assez mauvais pour aller chercher les premiers choix de Draft alors que les Nets, les Wizards et les Hornets semblent bien plus faibles, pas assez bon pour prolonger la saison…

Attention aussi à faire mieux à l'intérieur que ces derniers mois. Si Jakob Poeltl se démène et tutoie le double-double de moyenne, les Raptors comptaient parmi les moins bonnes équipes au rebond défensif et à la protection de l'arceau (28e aux contres, 30e aux fautes et aux lancers-francs concédés). L'intersaison n'a permis de combler que de manière limité ce manque, et le débutant Collin Murray-Boyles aura du mal à tout bouleverser en quelques mois.

