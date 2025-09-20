Playoffs WNBA : Aces, Fever, Mercury ou Lynx, qui jouera les Finals ?

Au terme de ce premier tour, la logique a plutôt été respectée dans la majorité des séries puisque les Lynx ont “sweepé” les Valkyries, les Aces ont vaincu le Storm (2-1) et le Mercury a pu compter sur un triple double d'Alyssa Thomas, le premier en playoffs depuis Sheryl Swoopes en 2005, pour venir à bout du Liberty, pourtant champion en titre (2-1).

La seule surprise est venue d'Indiana où le Fever, qui compte toujours cinq joueuses forfaits jusqu'à la fin de la saison dont Caitlin Clark, est venu à bout du Dream au terme d'un Game 3 où les joueuses de Stephanie White ont pu compter sur une Kelsey Mitchell à 24 points pour s'imposer.

Place maintenant aux demi-finales et le format évolue puisque pour se qualifier, les Lynx, les Aces, le Mercury ou le Fever devront remporter trois matchs pour accéder aux WNBA Finals.

Las Vegas Aces (2) – Indiana Fever (6)

Après la victoire surprise au premier tour face au Dream, le Fever tombe sur une des meilleures équipes de la fin de saison à savoir les Aces portées par la MVP en titre A'ja Wilson qui a brillé face au Storm. Durant le premier tour, l'intérieure de Las Vegas a affiché 29.3 points et 8.7 rebonds de moyenne.

Toutefois, face à cette équipe du Fever imprévisible, l'opération pourrait être plus compliquée que prévue. En saison régulière, les deux équipes se sont affrontées trois fois et les joueuses de Stephanie White ont gagné à deux reprises, sans Caitlin Clark à chaque fois. Un constat que Becky Hammon, l'entraîneuse des Aces, a cherché à relativiser en amont de cette série : “Elles n'ont pas encore vu les vraies Aces. Elles nous ont battues quand nous étions en difficulté et elles nous ont même botté les fesses une fois (en référence à la défaite 81 à 54, le 4 juillet dernier). On va donc se concentrer et s'appuyer sur nos points forts“.

Si le Fever peut compter sur un bon collectif qui ne cesse de monter en puissance malgré les blessures, l'effectif de Las Vegas semble bien plus complet et expérimenté. Si Kelsey Mitchell peut être la meilleure joueuse extérieure de la série, Indiana ne semble pas avoir les armes pour contenir à la fois Chelsea Gray – Jackie Young et Jewell Loyd.

Ainsi, la logique voudrait que Las Vegas aille jouer les WNBA Finals, mais il se pourrait bien qu'Indiana arrache un ou deux matchs dans cette série.

Minnesota Lynx (1) – Phoenix Mercury (4)

Les Lynx et le Mercury ont connu un premier tour bien différent. D'un côté, Minnesota a sweepé la jeune équipe des Valkyries au terme d'un Game 2 où les joueuses de Cheryl Reeve ont dû réaliser un “comeback” de 17 points pour s'imposer.

À l'inverse, Phoenix a eu besoin de trois matchs pour battre le Liberty. Une série ponctuée par deux grosses prestations du duo Alyssa Thomas – Satou Sabally. La première a fini avec 20 points, 11 rebonds et 11 passes et la seconde avec 23 points et 12 rebonds.

Pour éventuellement s'imposer, les joueuses de Nate Tibbetts devront surpasser la défense de Minnesota qui était la meilleure de la saison régulière avec en tête de file la co-défenseure de l'année, Alanna Smith. Si les Lynx sont une bonne équipe défensive, c'est aussi le cas pour Phoenix qui l'a prouvé sur ce premier tour en limitant les joueuses intérieures de New York à l'exception de Breanna Stewart tandis que Sabrina Ionescu a été limitée à 29% de réussite sur la série grâce, en partie, à la bonne défense de la Franco-Camerounaise Monique Akoa Makani.

Autre élément qui pourrait être déterminant pour Phoenix : la réussite extérieure. Si les Lynx ont balayé les Valkyries, elles ont failli lâcher le Game 2 parce qu'elles ne parvenaient pas à contenir l'adresse à 3-points de Golden State. Si le Mercury n'a pas brillé par sa réussite de loin face au Liberty, Nate Tibbetts a de vraies gâchettes dans son effectif comme Kahleah Copper qui tournait à 39% de loin en saison régulière.

Reste à savoir comment le Mercury compte contenir Napheesa Collier, candidate pour le titre de MVP. Dans le Game 2 face aux Valkyries, elle a joué 39 minutes pour 24 points à 10/16 au tir en inscrivant le panier qui redonne l'avantage aux Lynx en toute fin de rencontre.

Le calendrier des demi-finales

Dimanche 21 septembre

Las Vegas – Indiana à 21h00, heure française

Minnesota – Phoenix à 23h00

Mardi 23 septembre

Minnesota – Phoenix à 01h30 (dans la nuit de mardi à mercredi en France)

Las Vegas – Indiana à 03h30

Vendredi 26 septembre

Indiana – Las Vegas à 01h30 (dans la nuit de vendredi à samedi)

Phoenix – Minnesota à 03h30

Dimanche 28 septembre

* Indiana – Las Vegas à 21h00

* Phoenix – Minnesota à 21h00 si la série entre Indiana et Las Vegas est finie, ou à 00h00

Mardi 30 septembre

* Minnesota – Phoenix

* Las Vegas – Indiana

*Si nécessaire