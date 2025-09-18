NBA
Défenseure de l’année : A’ja Wilson et Alanna Smith à égalité !

A'ja Wilson et Alanna Smith se partagent le trophée de Défenseure de l’année. Une première dans toute l'histoire de la WNBA.

A'ja Wilson et Alanna SmithPour la première fois de toute l'histoire de la WNBA, un trophée majeur vient de désigner deux gagnantes !

En effet, avec 29 votes chacune (sur 72 votants au total), A'ja Wilson (Las Vegas Aces) et Alanna Smith (Minnesota Lynx) se partagent le titre de Défenseure de l'année pour la saison 2025 de la Grande Ligue féminine.

Gabby Williams (Seattle Storm, 9 voix) arrive en troisième position, devant Alyssa Thomas (Phoenix Mercury, 3 voix) et Napheesa Collier (Minnesota Lynx, 2 voix).

Meilleure contreuse de la ligue (2.3 par match) et cinquième meilleure intercepteuse (1.6), A'ja Wilson reçoit le trophée de Défenseure de l'année de l'année pour la troisième fois de sa carrière, après 2022 et 2023. Pour Alanna Smith, c'est une première, l'Australienne étant récompensée pour saluer la défense de Minnesota.

Troisième meilleure contreuse de WNBA (1.9), elle était ainsi le symbole de la meilleure défense de la saison WNBA.

Par Dimitri Kucharczyk
