Derrière une immense Alyssa Thomas, le Mercury élimine les championnes WNBA !

Il n'y aura pas de retrouvailles entre Minnesota et New York lors des demi-finales des Playoffs 2025 ! Humiliées à la maison dans le Game 2 (60-86), les tenantes du titre new-yorkaises ont une nouvelle fois subi la loi du Mercury, en Arizona cette fois, s'inclinant 79-73 au terme d'une rude bataille.

Alyssa Thomas devait avoir à cœur de se racheter après avoir raté le panier de la gagne lors du Game 1 à la PHX Arena. Devant James Harden ou encore Devin Booker, l'ailière a répondu avec la manière en passant un triple-double, ce qui n'était arrivé qu'une fois en playoffs dans l'histoire de la WNBA sur un match couperet, il y a vingt ans (Sheryl Swoopes) ! Avec 20 points, 11 rebonds et 11 passes décisives, Alyssa Thomas a ainsi permis à Phoenix de contenir la fin de match impressionnante de Breanna Stewart (30 points, 9 rebonds).

Une vraie bataille !

Après avoir parfaitement débuté la rencontre, porté par des fans prêts à s'enflammer à la moindre étincelle (22-15), le Mercury a ensuite dû contenir le retour en force du Liberty, revenu à 42-41 avant le 3-points de Kahleah Copper pour boucler la première mi-temps (45-42). La tension n'a fait que s'accentuer ensuite dans un match où chaque possession s'est jouée à l'extrême limite niveau agressivité.

Sabrina Ionescu a retrouvé ses sensations en inscrivant 8 points pour permettre aux New-Yorkaises d'égaliser à 53-53, puis c'est Kennedy Burke qui a répondu à Sami Whitcomb par deux fois pour maintenir le suspense (60-59).

Phoenix a ensuite pris une option en passant à +8, avec un 3-points signé de Satou Sabally, facteur X du match avec ses 23 points, et une Alyssa Thomas dans tous les bons coups, entre ses deux paniers et ses deux passes décisives pour le lay-up de DeWanna Bonner et le 3-points de Sami Whitcomb (72-64).

Dos au mur, New York a pu compter sur les exploits à répétition de Breanna Stewart près du cercle, avec deux “and-one” à la clé pour ramener son équipe à -3 (74-71). Enfoncée sur chaque possession, DeWanna Bonner a répondu en allant chercher deux précieux points en fin de possession.

Puis c'est Kahleah Copper qui a fini par faire sauter le bouchon d'un ultime lay-up à 32 secondes de la fin. Comme un symbole, c'est Alyssa Thomas qui a mis le dernier lancer du match pour atteindre la barre des 20 points (une première pour un triple-double en playoffs) avant de laisser enfin le camp du Mercury exploser de joie !