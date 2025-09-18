Pour rester en vie, le Mercury humilie le Liberty à New York

Après le Game 1 perdu à Phoenix en prolongation, le Mercury se déplaçait à New York avec l'obligation de s'imposer pour sauver sa saison. Sous les yeux de Spike Lee, Breanna Stewart, incertaine après sa blessure au genou survenue lors de la première manche, est bel et bien présente.

Si les deux équipes ne parviennent pas à se départager dans le premier quart-temps (25-25), tout bascule au milieu du deuxième acte. Alors que Phoenix mène de quatre points, Satou Sabally (15 points, 7 rebonds, 4 passes) rate un tir dans la raquette, mais elle parvient à prendre son rebond et à remettre la balle dans le panier tout en étant victime d'une faute de Jonquel Jones. Sur la ligne, la triple All-Star ne tremble pas et cette action est le point de départ d'un 15-0 en faveur du Mercury.

Pendant quasiment trois minutes, le Liberty se montre incapable de freiner les offensives de Phoenix au point de se retrouver mené de 19 points (49-30). Sabrina Ionescu et Leonie Fiebich stoppent l'hémorragie mais à la pause, New York a 14 points de retard : 51-37.

Le plus gros revers à domicile en playoffs pour le Liberty

Au retour des vestiaires, les joueuses de Sandy Brondello continuent de s'enfoncer… Sur une contre-attaque, Alyssa Thomas (15 points, 6 rebonds, 7 passes) efface Natasha Cloud et donne vingt points d'avance au Mercury, ce qui est le plus gros écart du match (57-37). Avec 22 points de retard au moment de débuter le dernier acte, Sandy Brondello décide d'ouvrir son banc, ce qui permet de voir Marine Johannès (3 points, 2 rebonds), mais l'entrée de la Française ne permet pas de renverser le cours du match.

Au final, le Liberty s'incline 86-60 et concède la plus lourde défaite à domicile de son histoire en playoffs. Il s'agit également du deuxième plus large revers pour une équipe championne en titre en postseason.

Fort de ce large succès, le Mercury aura l'opportunité de se qualifier pour le tour suivant à domicile en cas de victoire vendredi prochain lors du décisif Game 3. En cas de victoire, le prochain adversaire est connu. Ce sera Minnesota, qui a éliminé la surprenante équipe des Valkyries et attend désormais son adversaire pour le deuxième tour.