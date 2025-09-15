Sur un miracle, le Liberty gagne à Phoenix en prolongation !

L'atmosphère était irrespirable pour ce premier match de la série entre Phoenix et New York, et le Mercury a été à un cheveu de faire tomber les championnes en titre. Il n'en a rien été, même si tout s'est joué à un cheveu, et le Liberty a su faire le dos rond pour arracher la victoire et reprendre l'avantage du terrain.

Dans un match globalement très difficile pour les protégées de Sandy Brondello, Natasha Cloud (23 points) et surtout Breanna Stewart (18 points) ont su mettre les paniers nécessaires pour forcer la décision en prolongation. Malgré sa nouvelle prestation complète, Alyssa Thomas (14 points, 9 rebonds, 8 passes décisives) pourra quant à elle regretter son lay-up tout cuit qui aurait pu changer l'issue de la rencontre.

Avant cela, le Mercury avait réussi à jouer dans les yeux avec le Liberty durant tout le match. Rapidement revenues d'une entame difficile (6-15), les coéquipières de Monique Akoa Makani ont rendu coup pour coup à Natasha Cloud et ses coéquipières, jusqu'à ce 3-points de la Franco-Camerounaise pour maintenir l'espoir juste avant la pause (43-44). Le début de troisième quart-temps a été éprouvant puisque les défenses ont pris le dessus sur les attaques, et qu'il a notamment fallu attendre les trois dernières minutes pour voir Phoenix scorer dans le jeu.

S'en est suivi un 11-2 pour rallier le dernier acte avec le plein de confiance et deux petits points d'avance grâce au 3-points de Kathryn Westbeld (57-55). La tension s'est accentuée au fil des minute entre grosses défenses et fatigue. Kahleah Cooper a su répondre à Natasha Cloud puis ajouter deux points de plus pour replacer le Mercury en tête (65-63), moment choisi par Breanna Stewart pour aller arracher l'égalisation à 65-65 en s'arrachant dans la peinture.

Breanna Stewart touchée au genou

Le Liberty a eu deux occasions de prendre les devants, sur un 3-points de Sabrina Ionescu et un lay-up de Jonquel Jones, sans succès. Avec la dernière possession du match, Phoenix a alors placé son destin dans les mains d'Alyssa Thomas, qui a réussi un magnifique spin move pour déborder Breanna Stewart. Ne restait plus qu'à finir par un lay-up, ce que l'ailière n'a pas réussi à faire, envoyant les deux formations en prolongation.

Cette fois, New York n'a pas laissé passer sa chance, inscrivant un 3-points par Natasha Cloud avant que Breanna Stewart ne trouve le chemin vers le cercle ligne de fond sur un 2+1. Problème, après un choc dans les airs avec Satou Sabally, “Stewie” est mal retombée, se touchant le genou gauche et visiblement souffrante. Sortie peu après, la leader du Liberty a pu voir Leonie Fiebich inscrire le 3-points de la gagne (69-76).

New York a eu très chaud mais retiendra l'essentiel, la victoire. Attention toutefois à la gestion des rotations et de la fatigue, quand on voit notamment que Sabrina Ionescu (16 points à 6/18 au tir) a fini à 43 minutes jouées malgré son retour récent de blessure, au détriment d'une Marine Johannès laissée tout le match sur le banc. Même chose pour Breanna Stewart, qui a manqué un mois de compétition entre fin juillet et fin août à cause d'une blessure au genou, et qui s'est blessée sur une chute mal maîtrisée, après avoir passé 40 minutes sur le parquet… La course au “back-to-back” est encore longue !