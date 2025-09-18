Damian Lillard : « Mon objectif, c’est de revenir en étant moi-même »

C'est l'une des « signatures romantiques » de l'été. Mi-juillet, soit deux semaines après avoir été coupé par les Bucks à la surprise générale, Damian Lillard s'engageait chez les Blazers pour trois ans, dans la foulée de son 35e anniversaire.

Un retour aux sources (et à la normale…) pour le meneur All-Star, qui avait débuté sa carrière dans l'Oregon, passant onze ans à Portland avant d'atterrir à Milwaukee en 2023.

« Ça a été super » reconnaît-il aujourd'hui, concernant sa décision. « Je ne suis pas quelqu'un de très expressif, mais je pense que dans ma vie d'adulte, revenir à ce moment-là, compte tenu de l'âge de mes enfants et de la situation de l'équipe, ça faisait juste sens. L'équipe a progressé et grandi ces deux dernières années et, être de retour là où j'ai passé les onze premières années de ma carrière… C'est un de ces moments où je me sens juste extrêmement heureux. Je me réveille tous les jours en étant reconnaissant de tout ça, en voyant mes enfants et en les emmenant à l'école… Je peux simplement prendre ma voiture et aller jusqu'à chez ma mère. C'est une chance, je ne pourrais vraiment pas être plus heureux. »

On imagine toutefois que rejouer au plus vite comblerait encore davantage Damian Lillard, que l'on ne risque pas de revoir sur les parquets avant l'automne 2026, à cause de sa rupture du tendon d'Achille contractée lors des derniers playoffs. Même si, en l'état, sa rééducation continue de bien se dérouler…

« J'essaie d'y aller sans avoir peur, tout en me protégeant en même temps » détaille-t-il à ce propos, dans le dernier épisode de l'émission d'Andy Katz. « J'ai récemment recommencé à courir, et ça faisait quatre mois que je ne l'avais pas fait. Là, je me sens fort. Je me sens aussi bien par rapport à ça. Mais je compte prendre mon temps pour revenir et guérir complètement, histoire de retrouver de la force et de la confiance. Je veux remettre mon corps en bonne santé de manière à ce que je ne sois pas l'ombre de moi-même en revenant sur le terrain. Mon objectif, c'est de revenir en étant moi-même. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.