Chez les Blazers, un retour à la normale pour Damian Lillard

« Ne pas être chez soi, ça n'a jamais semblé normal. Quand je dois prendre une décision, je réfléchis beaucoup. Pour cette décision, ce ne fut pas compliqué du tout. » Damian Lillard a tout dit avec ces trois simples phrases énoncées devant la presse, alors qu'il revient à Portland, deux ans après son départ à Milwaukee.

Visiblement, il n'a jamais vraiment digéré cette expérience dans le Wisconsin, bien loin de l'Oregon. « Je ne sais pas si j'ai, un jour, réussi à me détendre. C'est dur de lâcher prise face à l'amour que j'ai pour Portland, les habitants, la franchise, tout. Ce fut très difficile. »

Comme si, au fond, Damian Lillard était toujours resté attaché à Portland. « C'est important de non seulement rejouer pour cette franchise, que je n'ai jamais voulu quitter, mais aussi pour la communauté, qui est celle que je connais le mieux. Pour ces choses avec lesquelles j'étais connecté même quand je n'étais plus ici. Ça fait du bien. »

« L'assistant coach le mieux payé de l'histoire de la NBA »

Et revenir à la maison, c'est aussi se rapprocher de ses enfants, qui n'auront plus à prendre l'avion pour venir le voir à Milwaukee. « Cela rend les choses encore plus douces », réagit le joueur de 35 ans face au bonheur de ses enfants.

Le retour ne sera complet que lorsque « Dame » retrouvera les parquets. Mais ce n'est pas pour tout de suite, comme il s'est rompu le tendon d'Achille en playoffs. Lui et la franchise seront patients, tandis que Chauncey Billups se réjouit déjà de passer du temps avec le All-Star sur le banc.

« Je lui ai dit que, cette année, il allait devenir l'assistant coach le mieux payé de l'histoire de la NBA car je vais le mettre au travail tous les jours », commente le coach de Portland puisque Damian Lillard va toucher près de 70 millions de dollars pour cette saison 2025/26, entre ce que vont lui payer les Bucks et les Blazers.

Alors même qu'il ne devrait pas fouler les parquets NBA avant la saison 2026/27…

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 ☆ POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 ☆ POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 ☆ POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 ☆ POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 ☆ POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 ☆ POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 ☆ POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 ☆ MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 ☆ MIL 58 36 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.