Luka Doncic « ne sait pas s’il fera un jour le deuil » de son transfert

L'EuroBasket à peine terminé (34.7 points, 8.6 rebonds, 7.1 passes et 2.7 interceptions de moyenne…), Luka Doncic va pouvoir se concentrer sur sa huitième année en NBA. Il s'agira, d'ailleurs, de sa première saison pleine à Los Angeles, plus de sept mois après son départ de Dallas…

Un transfert qui ne manque toujours pas de le hanter, en quelque sorte : « Je pense que ce sera toujours étrange… » admet-il à ce propos, dans les colonnes du Wall-Street Journal. « Je ne sais pas si, un jour, je réussirai à tourner la page, faire le deuil… C'est évident que ce sera toujours bizarre à mes yeux. »

Début février, Luka Doncic s'imaginait encore passer la majeure partie (si ce n'est la totalité…) de sa carrière chez les Mavericks. Mais c'était avant que tout ne bascule dans les bureaux texans et qu'il ne soit échangé, entre autres, contre Anthony Davis.

« Je ne savais pas comment réagir, comment agir, quoi dire… » se souvient le quintuple All-Star, concernant ce transfert XXL. « C'était un énorme choc. Je sentais que Dallas était ma maison. J'avais beaucoup d'amis là-bas. Les fans m'ont toujours soutenu, je ne voulais pas les décevoir… Mais je ne voulais pas non plus me mettre les fans des Lakers à dos. »

LeBron James est complètement sous le charme

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre sa prolongation de contrat, son talent et son implication hors des parquets, Luka Doncic a rapidement su se faire accepter par ses nouveaux supporters et ses nouveaux coéquipiers en Californie.

C'est par exemple le cas de LeBron James, fan de la première heure du meneur slovène, de 14 ans (bientôt 15) son cadet.

« J'adore sa manière d'aborder le jeu » indique ainsi le « King ». « J'aime la façon dont il joue et, par-dessus tout, c'est juste un putain de bon gars. Puis, c'est aussi un énorme savant du jeu. J'ai toujours utilisé le QI comme point de référence, ces gars qui peuvent penser le jeu. Il y en a tellement qui savent jouer, mais être capable de penser en plus… Ça vous place vraiment dans une autre dimension. »

Peut-être que la transformation physique estivale de Luka Doncic le placera également dans une toute autre dimension, alors qu'il aurait perdu une quinzaine de kilos !

« Pour la toute première fois, j'ai arrêté de jouer au basket pendant un mois » reconnaît-il au sujet de son intersaison. « Ce n'était rien que de l'entraînement et de l'entretien physique. Et du padel… »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.