Luka Doncic aurait perdu près de 15 kilos !

Seul l'intéressé pourra confirmer l'information, mais la télévision slovène rapporte que Luka Doncic a perdu 14 kilos en un an ! Il y a un an, le meneur All-Star sortait des Finals avec les Mavericks, et il avait enchaîné avec les qualifications pour les Jeux olympiques. Sans doute que les médias slovènes ont eu accès aux relevés de son poids lors des rassemblements avec sa sélection.

Sur les clichés pris lors de sa conférence de presse à Los Angeles ou à l'entraînement de la Slovénie, le meneur All-Star apparaît effectivement transformé, et il avait expliqué dans le magazine Men's Health avoir complétement changé son hygiène de vie depuis la fin de la saison avec les Lakers.

Le pire serait d'arrêter

Pour la première fois de sa carrière, il n'a plus touché à un ballon pendant un mois, et ensuite, il s'est concentré sur le travail physique, le renforcement des muscles profonds, sans oublier la nutrition. Un travail de sape qui se voit, et qui paie selon lui.

« Dans mon sommeil, mon corps, tout… Je me sens plus reposé », répond Doncic lorsqu'on lui demande s'il ressent les effets de ce régime. « Cette année, avec mon staff, on a franchi une grande étape. Mais ce n’est que le début… Je dois continuer. Je ne peux pas m’arrêter. »

Difficile de connaître le poids exact de Doncic, mais il y a un an, on l'annonçait aux alentours de 110 kilos, et il pourrait donc être passé sous la barre des 100 kilos. Des kilos en moins qui vont lui permettre d'être plus rapide et plus endurant sur le terrain, mais aussi de soulager ses articulations.