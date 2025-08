Luka Doncic : “On a ce qu’il faut pour se battre pour le titre”

C'était jour de fête à Los Angeles samedi après l'annonce de la prolongation de contrat de Luka Doncic pour 165 millions de dollars sur trois ans, avec une “player option” à 59.2 millions de dollars pour 2028-2029. Si la nouvelle était attendue, le jour de son officialisation n'a pas été choisi au hasard : six mois pile après son échange surprise en provenance de Dallas !

Lors de la conférence de presse organisée pour l'occasion, le président Rob Pelinka n'a donc pas manqué de le rappeler à travers une belle formule.

“Il y a exactement six mois, les Los Angeles Lakers ont choisi Luka Doncic dans le cadre d'un échange qui l'a amené dans notre franchise. Aujourd'hui, c'est Luka Doncic qui a choisi les Lakers et c'est un moment historique dans l'histoire des Lakers”, a-t-il déclaré. “On ne pourrait pas être plus reconnaissants que tu aies choisi ce partenariat. Le meilleur jeune joueur de basket de l'univers rejoint la meilleure franchise sportive de la planète pour du long-terme ».

Un joueur motivé…

A ses côtés, Luka Doncic est donc apparu affiné, mais toujours aussi peu bavard au moment d'évoquer les raisons de son choix et son ambition pour la suite, se contentant de réponses faisant rarement plus d'une phrase.

“Être un Laker est un honneur, et je voulais être ici. Quand tu lèves les yeux vers le plafond, tu vois tellement de grands noms et ce qu'ils ont accompli ici. Moi aussi, je voudrais un jour figurer à leurs côtés un jour”, a-t-il tout d'abord glissé.

Le meneur slovène a également fait part de sa confiance dans le roster construit par le front-office californien, lui qui a œuvré en coulisses pour convaincre Marcus Smart et Deandre Ayton de le rejoindre.

« Honnêtement je pense qu'on a une super équipe. On a ce qu'il faut pour rivaliser pour le titre. Je vais essayer de gagner chaque match quoi qu'il arrive, et on a de nouveaux joueurs formidables dans l'équipe, donc vous savez qu'on va tout donner”, a-t-il ajouté. “Je suis juste vraiment enthousiaste, j'ai hâte que ça commence, de faire la pré-saison avec les gars, ce qui va beaucoup nous aider, et ça va être très sympa”.

… et affûté

Sa nouvelle forme physique, bien plus affinée, a également interrogé et Luka Doncic n'a pas éludé la question, bien qu'il se soit un peu mis à rougir et à sourire nerveusement lorsqu'on lui a demandé ce que sa condition allait lui apporter d'un point de vue… défensif.

“Je dirais que ça a été comme un nouveau départ pour moi. Bien sûr, j'étais sur cette voie, avec la volonté de le faire. Mais j'ai eu plus de temps pour le faire, pour enlever le basket de mon esprit, pour pouvoir faire d'autres choses. Je dirais juste que c'est un nouveau départ”, a-t-il confié, avant de répondre en quoi il allait être meilleur grâce à sa nouvelle forme physique. “Je dirais un peu de tout. Bien sûr, j'irai un peu plus vite. Mais surtout, je vais essayer d'aider l'équipe à travers ma condition physique, en jouant beaucoup de minutes, beaucoup de matchs. je pense que ce sera le mieux pour moi (…). En défense aussi ce sera bien mieux, et puis il y aura Marcus (Smart) qui va m'apprendre quelques uns de ses trucs. Mais c'est sûr que ça va m'aider aussi beaucoup pour la défense”.

La conférence de presse s'est terminée par une photo de famille sur laquelle d'autres joueurs comme le deuxième choix de Draft Adou Thiero, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jaxson Hayes et Maxi Kleber ont pris part aux côtés du tandem Doncic-Pelinka et de JJ Redick. Le grand absent de la conférence de presse a donc été LeBron James, ce qui n'a pas manqué de faire parler…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.