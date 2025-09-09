La Turquie ne pense qu’au podium

À l'image d'Adem Bona, qui se met tout simplement à rêver d'or, ne comptez plus sur la Turquie pour se cacher. Qualifiée pour les quarts de finale (ce mardi, 16 heures, contre la Pologne), elle reste toujours la seule nation invaincue avec l'Allemagne.

Forcément, après six matchs globalement maîtrisés, et non moins impressionnants, elle s'impose de plus en plus comme une candidate sérieuse au titre européen. Et une équipe qui compte, dans l'histoire du pays…

« On ne pense pas à être la meilleure ou la pire équipe turque de l'histoire. On est juste là pour gagner une médaille » annonce cependant Ergin Ataman, le sélectionneur. « La FIBA aime faire ce genre de choses, des Power Rankings, mais ce sont des conneries. La réalité est sur le terrain et c'est là-bas qu'il faut gagner. On verra lors des prochains matchs quelle sera notre place à la fin de l'Euro. »

L'importance de la victoire face à la Serbie

Sous l'impulsion de l'ultra dominateur Alperen Sengun, la Turquie a clairement les armes pour aller au bout, ou ne serait-ce que terminer sur le podium. Même s'il reste de sacrés clients dans le tableau. À commencer par la Pologne, et éventuellement la Grèce ou la Lituanie. Sans oublier l'Allemagne, la Slovénie, la Géorgie et la Finlande de l'autre côté…

La Finlande, tombeuse de la Serbie en huitième de finale et qui aurait très bien pu affronter les Turcs à la place, sans l'énorme victoire de ces derniers face aux Serbes, en phase de poules.

« Bien sûr que ça nous a aidés, car on a terminé à la première place du groupe et la Serbie a été éliminée par la Finlande, qui a réussi un grand match » observe à ce propos Ergin Ataman. « Donc ça nous a permis de prendre la première place et d'atteindre les quarts de finale. Maintenant, chaque match est différent : on va affronter une autre équipe et utiliser une autre stratégie. Ce sera un match très important pour eux comme pour nous, mais on se battra pour la victoire. »

Crédit photo : FIBA.com