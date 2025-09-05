La Turquie fait un grand bond au « Power Ranking » de la FIBA

La phase de poules est désormais passée, et les choses très sérieuses commencent à partir de demain à l'EuroBasket, avec les huitièmes de finale. L'occasion pour la FIBA de mettre à jour son « Power Ranking ».

Sans surprise, avec la blessure de Bogdan Bogdanovic et la défaite face à la Turquie, la Serbie perd sa première place dans ce classement des équipes les plus en forme, et les plus susceptibles de remporter des médailles.

La Turquie d'Alperen Sengun est d'ailleurs la grande gagnante de la phase de poules, puisqu'elle grimpe à la deuxième place, en dépassant donc la Serbie, mais aussi la Grèce, la France et la Lituanie. C'est toutefois l'Allemagne, impressionnante sur ces premiers jours de compétition, qui récupèrent la première place.

Après son revers face à Israël, la France glisse de son côté à la cinquième place, derrière la Grèce.

LE CLASSEMENT

1. Allemagne (+1)

2. Turquie (+4)

3. Serbie (-2)

4. Grèce (0)

5. France (-2)

6. Italie (+2)

7. Lituanie (-2)

8. Lettonie (-1)

9. Pologne (+6)

10. Slovénie (+1)

11. Finlande (-2)

12. Israël (=)

13. Bosnie-Herzégovine (+4)

14. Géorgie (+4)

15. Portugal (+1)

16. Suède (+4)