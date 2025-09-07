Adem Bona rêve d’or avec la Turquie

La Turquie réalise un très bel Euro et va disputer les quarts de finale grâce à sa victoire face à la Suède (85-79). Pour dominer, la sélection d’Ergin Ataman peut compter sur un effectif dense dans lequel se trouve Adem Bona.

Avant de rejoindre la Turquie, l’intérieur a passé son enfance au Nigeria, une nation plutôt tournée vers le football. C’est donc naturellement que le joueur des Sixers a commencé balle au pied avant de se tourner vers la balle orange.

« J’ai grandi en jouant au foot et je ne jouais au basket que les week-ends » explique Adem Bona. « Mais c’était incroyable de pouvoir jouer au basket dans un pays où le football est le sport numéro 1. »

À 13 ans, tout change pour Adem Bona puisqu’il quitte le Nigeria pour rejoindre la Turquie. C’est à ce moment-là qu’il décide de se consacrer pleinement au basket : « J’ai dû apprendre très vite car je n’avais joué qu’un an avant de partir en Turquie. Je me souviens avoir eu mes premières chaussures grâce à un ami. J’aimais beaucoup le basket grâce à la vitesse du jeu, c’est ce qui m’a poussé à essayer ce sport. »

Le rêve de la sélection

Au début, Adem Bona ne rêvait pas de la sélection turque, mais au fil des années, le joueur de 22 ans a noté ses progrès et a commencé à rêver de l’équipe nationale A.

« Je voulais jouer pour l’équipe nationale senior » dit-il. « Je voulais remporter des médailles avec eux parce que j’avais remporté des médailles d’argent et de bronze avec les jeunes. C’est incroyable ce que nous sommes en train d’accomplir en ce moment. Nous sommes venus avec un objectif et on s’en rapproche un peu plus. »

Il est vrai que le rêve de médaille d’Adem Bona est en passe de devenir une réalité avec cette équipe turque. Les joueurs d’Ergin Ataman s'étaient imposés au fil des matchs comme les grands favoris de la compétition avec l’Allemagne et la Serbie avant l’élimination surprise de cette dernière face à la Finlande.

« Je pense qu’il est temps pour nous de remporter l’or » affirme Adem Bona. « Plus largement, on aimerait beaucoup disputer les Jeux Olympiques ce qui n’est pas arrivé depuis un moment (la dernière qualification remonte à 1952). Il reste donc encore quelques objectifs que j’aimerais accomplir. »