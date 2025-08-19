La première émission au carrefour du football et de la NBA

« Je suis arrivé en NBA en 2015, et j’étais probablement l’un des seuls joueurs de la ligue capable de vous dire qui avait remporté la Premier League la saison précédente. Aujourd’hui, le football est devenu un sujet de conversation permanent dans le vestiaire. Sa popularité a tellement grandi au cours des dix dernières années, tout comme l’influence internationale sur la NBA, amenant de plus en plus de joueurs à suivre ce sport régulièrement. »

Celui qui s'exprime n'est autre que Larry Nance Jr., qui fait partie des joueurs NBA qui ont investi dans le “soccer”, et plus précisément dans le foot anglais. En l'occurrence, le club de Leeds. Pour l'ancien ailier des Cavaliers, c'est bien plus qu'un investissement, puisqu'il a décidé de créer le premier show pour lancer une émission numérique intitulée Son nom : Switch the Play. Ce sera une émission hebdomadaire qui mettra en avant ces joueurs NBA passionnés de football et abordera l’actualité du ballon rond.

Alex Caruso en premier invité

Le premier épisode, avec Alex Caruso, champion NBA avec le Thunder, sera diffusé jeudi. Comme Nance Jr, de nombreuses stars du basketball ont investi dans le football, et on pense à Kevin Durant bien sûr, au PSG, mais aussi LeBron James à Liverpool. Sans oublier que Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler ou encore Joel Embiid n'hésitent pas à enfiler le maillot ou à se rendre au stade.

A l'inverse, beaucoup de footballeurs comme Kylian Mbappé, Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann n'hésitent pas à jouer au basket, ou à se rendre dans les salles NBA. « Cette émission donnera aux stars de la ligue l’occasion de parler à leurs fans de leur passion pour le football, des parallèles entre les deux sports, et de la manière dont nous les voyons en tant que sportifs professionnels », assure Nance.