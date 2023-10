Larry Nance Jr. raconte sa passion pour le club de foot de Leeds

Les tentatives ont été nombreuses, mais Larry Nance Jr est désormais aux anges. Co-propriétaire du club de football de Leeds, l’intérieur des Pelicans a fini par trouver chaussure à son pied dans le comté du Yorkshire, au nord de l’Angleterre.

Pour le Times-Picayune, il a raconté s’être pris de passion pour le club de Leeds dès la première fois où il s’est rendu sur place. Le début d’une belle aventure qui s’est donc concrétisée avec le rachat de toutes les parts du club par le groupe d’investisseurs 49ers Entreprises.

« Au cours des dernières années, j’ai eu plusieurs occasions de m’associer à différents groupes de propriétaires. À chaque fois, je me rendais sur place pour jeter un coup d’œil. Voir les terrains. Rencontrer les gens. Je me promenais dans la ville et tout ça. C’est ce que j’ai fait et je n’ai pas ressenti le sentiment d’être chez moi jusqu’à ce que j’arrive à Leeds. La ville me semblait un peu comme chez moi », a-t-il confié.

Un géant d’Angleterre encore endormi

Lui qui a grandi a Cleveland a retrouvé des valeurs similaires au sein du club anglais et a été séduit par sa dimension historique, Leeds United étant vieux de 104 ans !

« Un géant endormi » comme Larry Nance Jr l’appelle, qui a connu son dernier titre de champion d’Angleterre en 1992 avec un certain Eric Cantona dans ses rangs, et qui ne demande qu’à se réveiller.

« Il s’agit de gens de la classe ouvrière, de cols bleus, qui ont été très amicaux et très serviables. Pour moi, ça a été un facteur déterminant dans le processus de décision. En plus de tout ça, Leeds est un club énorme, avec une histoire riche. L’occasion de réveiller un géant endormi était trop belle pour que je la laisse passer ».

Le club évoluait tout de même en Premier League jusqu’à l’issue de la saison dernière et a pu compter sur l’aura de l’entraîneur Marcelo Bielsa pour booster sa popularité dans le monde entier, entre juin 2018 et février 2022. Mais que ce soit au premier échelon national ou en deuxième division, la ferveur autour du club reste toujours aussi importante, et c’est également ce qui a convaincu Larry Nance Jr.

« Je dois être honnête avec vous : ce n’est pas une insulte aux fans de la NBA ou à ceux que nous avons en Amérique, mais il y a une véritable ferveur pour votre équipe. C’est une autre raison pour laquelle j’aime ce sport. Ils ne se contentent pas d’aller voir les matchs et d’en parler en ligne. Ils le vivent. Ils meurent pour ça. Il y a des milliers de gens sur liste d’attente pour les abonnements à l’année. Ils vivent et respirent Leeds United. C’est en partie pour ça que j’aime ce club. C’est une véritable atmosphère ».

La passion avant les affaires

Associé avec TJ McConnell, Larry Nance Jr. n’est pas le seul basketteur à avoir investi dans le monde du « soccer » professionnel. LeBron James a acheté des parts du club de Liverpool et d’autres comme James Harden (Houston Dynamo), Kevin Durant (Philadelphia Union) et Giannis Antetokounmpo (Nashville SC) en ont fait de même sur le sol américain, en Major League Soccer (MLS).

Plutôt que de se voir en businessman, le joueur des Pelicans se voit davantage comme un passionné, un fan au pouvoir d’achat plus élevé que la moyenne et qui en profite pour se faire plaisir.

« Je suis un fan qui a acheté le club. J’aime le titre de propriétaire parce que j’en suis fier. Mais en même temps, je me considère plus comme un supporter très investi », a-t-il conclu. « C’est honnêtement l’une des réalisations dont je suis le plus fier à ce jour. Cela fait longtemps que je cherche à devenir propriétaire d’un club de football. L’occasion s’est présentée et j’ai senti que c’était la bonne. J’ai amené ma femme là-bas pour lui faire visiter. Je reviendrai chaque fois que j’en aurai l’occasion. J’essaierai d’en faire une deuxième maison ».

Larry Nance, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 63 20 52.7 10.0 68.1 1.6 3.4 5.0 0.7 2.0 0.9 0.7 0.4 5.5 2016-17 LAL 63 23 52.6 27.8 73.8 1.9 4.0 5.9 1.5 2.4 1.3 0.9 0.6 7.1 2017-18 * All Teams 66 22 58.1 16.7 66.4 2.4 4.4 6.9 1.2 2.6 1.3 0.8 0.6 8.7 2017-18 * LAL 42 22 60.1 25.0 63.2 2.6 4.2 6.8 1.4 2.7 1.4 1.0 0.5 8.6 2017-18 * CLE 24 21 55.0 12.5 72.0 2.2 4.8 7.0 1.0 2.5 1.2 0.4 0.8 8.9 2018-19 CLE 67 27 52.0 33.7 71.6 2.5 5.7 8.2 3.2 2.9 1.5 1.5 0.6 9.4 2019-20 CLE 56 26 53.1 35.2 67.6 1.9 5.4 7.3 2.2 1.6 1.0 1.1 0.4 10.1 2020-21 CLE 35 31 47.1 36.0 61.2 1.5 5.2 6.7 3.1 2.1 1.7 1.6 0.5 9.3 2021-22 * All Teams 46 23 52.2 32.9 70.2 1.6 3.8 5.4 1.8 1.8 0.9 0.8 0.4 7.0 2021-22 * POR 37 23 51.5 30.6 65.3 1.6 4.1 5.7 2.0 1.8 1.0 0.7 0.4 6.9 2021-22 * NOP 9 20 55.1 50.0 100.0 1.6 2.8 4.3 0.9 1.9 0.6 1.1 0.8 7.3 2022-23 NOP 65 21 61.0 33.3 69.6 1.6 3.8 5.5 1.8 2.1 0.9 0.7 0.6 6.8 Total 461 24 53.7 33.3 68.9 1.9 4.4 6.4 1.9 2.2 1.2 1.0 0.5 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.