Steve Clifford va conseiller le jeune staff des Suns

Si Jordan Ott a fini de composer son banc pour la saison prochaine, avec DeMarre Carroll et Mike Muscala, mais également Jesse Mermuys, Brian Randle, Chaisson Allen, John Little et Sean Dwyer, les Suns ont tout de même tenu à l'entourer avec un homme d'expérience pour sa première année en tant que « head coach ».

Ainsi, Hoopshype indique que c'est Steve Clifford qui occupera la fonction de conseiller spécial à Phoenix en 2025/26. Présent à Charlotte entre 2013 et 2018, puis entre 2022 et 2024, le tout entrecoupé par un passage à Orlando entre 2018 et 2021, il n'avait plus été aperçu sur un banc depuis son départ des Hornets, il y a un an. Où il avait dirigé Mark Williams et Nick Richards, arrivés depuis dans l'Arizona.

Un renfort de poids pour Jordan Ott, puisque la vingtaine d'années d'expérience de Steve Clifford sur différents bancs NBA, en tant qu'assistant et donc en tant que « head coach », ne sera pas de trop afin de l'aider à aborder du mieux possible cette année rookie comme entraîneur principal.

Pour la petite anecdote, les deux hommes s'étaient côtoyés du côté de Brooklyn, du temps où Steve Clifford occupait déjà un rôle de conseiller auprès de Steve Nash, en 2021/22. Jordan Ott était, lui, l'un des assistants des Nets.