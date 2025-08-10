Mike Muscala intègre le staff des Suns

L'été dernier, Mike Muscala décidait d'arrêter sa carrière de joueur à seulement 33 ans, envisageant de passer un master en management du sport, afin de devenir entraîneur ou dirigeant. Un an plus tard, le voilà déjà de retour en NBA et Hoopshype note qu'il officiera en tant qu'assistant-coach du côté de Phoenix.

L'ex-intérieur aux 11 saisons dans la ligue (5.9 points et 3.1 rebonds de moyenne), passé par Atlanta, Philadelphie, Los Angeles, Oklahoma City, Boston, Washington et Detroit, a été débauché par Jordan Ott, le nouvel entraîneur des Suns, qui le connaît bien pour l'avoir côtoyé chez les Hawks, de 2013 à 2016. À une époque où il occupait la fonction de coordinateur-vidéo auprès de Mike Budenholzer.

Après DeMarre Carroll il y a quelques semaines, c'est donc Mike Muscala, un autre ancien membre des Hawks, qui rejoint le banc de Phoenix. De quoi aider les jeunes intérieurs de la franchise de l'Arizona, que sont Khaman Maluach, Mark Williams, Rasheer Fleming et Oso Ighodaro, à bien se développer.

Mike Muscala Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 20 11 42.5 0.0 100.0 0.9 1.8 2.6 0.4 1.5 0.2 0.6 0.5 3.8 2014-15 ATL 40 13 55.0 40.9 88.0 1.3 1.7 3.0 0.6 1.3 0.4 0.5 0.5 4.9 2015-16 ATL 60 9 50.0 30.8 79.5 0.6 1.3 2.0 0.6 1.2 0.2 0.5 0.5 3.3 2016-17 ATL 70 18 50.4 41.8 76.6 1.1 2.3 3.4 1.4 1.4 0.4 0.8 0.6 6.2 2017-18 ATL 53 20 45.8 37.1 91.9 1.1 3.3 4.3 1.0 1.5 0.6 0.8 0.5 7.6 2018-19 * All Teams 64 20 40.2 34.8 82.4 0.9 2.9 3.8 1.2 2.0 0.3 0.8 0.6 7.0 2018-19 * PHL 47 22 39.2 34.2 81.8 1.1 3.2 4.3 1.3 2.4 0.4 0.9 0.6 7.4 2018-19 * LAL 17 16 43.4 36.8 87.5 0.4 2.2 2.6 0.8 1.1 0.2 0.3 0.7 5.9 2019-20 OKC 47 12 40.7 37.8 81.8 0.3 2.0 2.3 0.9 1.2 0.2 0.4 0.3 4.8 2020-21 OKC 35 18 44.6 37.0 91.7 0.5 3.2 3.8 0.8 1.5 0.2 0.6 0.3 9.7 2021-22 OKC 43 14 45.6 42.9 84.2 0.5 2.5 3.0 0.5 1.4 0.4 0.3 0.6 8.0 2022-23 * All Teams 63 15 44.9 39.1 76.9 0.6 2.6 3.2 0.8 1.6 0.2 0.4 0.4 6.1 2022-23 * OKC 43 15 43.8 39.4 79.5 0.5 2.6 3.1 0.9 1.6 0.3 0.3 0.4 6.2 2022-23 * BOS 20 16 47.2 38.5 69.2 0.7 2.7 3.4 0.6 1.4 0.2 0.5 0.3 5.9 2023-24 * All Teams 53 11 35.9 29.2 68.0 0.7 1.6 2.4 0.7 1.0 0.2 0.4 0.3 3.0 2023-24 * WAS 24 14 36.7 27.5 75.0 0.9 2.2 3.1 0.9 1.3 0.2 0.7 0.3 4.0 2023-24 * OKC 16 6 36.4 9.1 0.0 0.4 0.9 1.3 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 1.1 2023-24 * DET 13 13 34.1 38.2 50.0 0.8 1.5 2.2 0.8 1.0 0.2 0.2 0.4 3.5 Total 548 15 45.1 37.3 83.0 0.8 2.3 3.1 0.9 1.4 0.3 0.6 0.5 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.