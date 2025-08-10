Mike Muscala intègre le staff des Suns

L'été dernier, Mike Muscala décidait d'arrêter sa carrière de joueur à seulement 33 ans, envisageant de passer un master en management du sport, afin de devenir entraîneur ou dirigeant. Un an plus tard, le voilà déjà de retour en NBA et Hoopshype note qu'il officiera en tant qu'assistant-coach du côté de Phoenix.
L'ex-intérieur aux 11 saisons dans la ligue (5.9 points et 3.1 rebonds de moyenne), passé par Atlanta, Philadelphie, Los Angeles, Oklahoma City, Boston, Washington et Detroit, a été débauché par Jordan Ott, le nouvel entraîneur des Suns, qui le connaît bien pour l'avoir côtoyé chez les Hawks, de 2013 à 2016. À une époque où il occupait la fonction de coordinateur-vidéo auprès de Mike Budenholzer.
Après DeMarre Carroll il y a quelques semaines, c'est donc Mike Muscala, un autre ancien membre des Hawks, qui rejoint le banc de Phoenix. De quoi aider les jeunes intérieurs de la franchise de l'Arizona, que sont Khaman Maluach, Mark Williams, Rasheer Fleming et Oso Ighodaro, à bien se développer.
|Mike Muscala
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|ATL
|20
|11
|42.5
|0.0
|100.0
|0.9
|1.8
|2.6
|0.4
|1.5
|0.2
|0.6
|0.5
|3.8
|2014-15
|ATL
|40
|13
|55.0
|40.9
|88.0
|1.3
|1.7
|3.0
|0.6
|1.3
|0.4
|0.5
|0.5
|4.9
|2015-16
|ATL
|60
|9
|50.0
|30.8
|79.5
|0.6
|1.3
|2.0
|0.6
|1.2
|0.2
|0.5
|0.5
|3.3
|2016-17
|ATL
|70
|18
|50.4
|41.8
|76.6
|1.1
|2.3
|3.4
|1.4
|1.4
|0.4
|0.8
|0.6
|6.2
|2017-18
|ATL
|53
|20
|45.8
|37.1
|91.9
|1.1
|3.3
|4.3
|1.0
|1.5
|0.6
|0.8
|0.5
|7.6
|2018-19 *
|All Teams
|64
|20
|40.2
|34.8
|82.4
|0.9
|2.9
|3.8
|1.2
|2.0
|0.3
|0.8
|0.6
|7.0
|2018-19 *
|PHL
|47
|22
|39.2
|34.2
|81.8
|1.1
|3.2
|4.3
|1.3
|2.4
|0.4
|0.9
|0.6
|7.4
|2018-19 *
|LAL
|17
|16
|43.4
|36.8
|87.5
|0.4
|2.2
|2.6
|0.8
|1.1
|0.2
|0.3
|0.7
|5.9
|2019-20
|OKC
|47
|12
|40.7
|37.8
|81.8
|0.3
|2.0
|2.3
|0.9
|1.2
|0.2
|0.4
|0.3
|4.8
|2020-21
|OKC
|35
|18
|44.6
|37.0
|91.7
|0.5
|3.2
|3.8
|0.8
|1.5
|0.2
|0.6
|0.3
|9.7
|2021-22
|OKC
|43
|14
|45.6
|42.9
|84.2
|0.5
|2.5
|3.0
|0.5
|1.4
|0.4
|0.3
|0.6
|8.0
|2022-23 *
|All Teams
|63
|15
|44.9
|39.1
|76.9
|0.6
|2.6
|3.2
|0.8
|1.6
|0.2
|0.4
|0.4
|6.1
|2022-23 *
|OKC
|43
|15
|43.8
|39.4
|79.5
|0.5
|2.6
|3.1
|0.9
|1.6
|0.3
|0.3
|0.4
|6.2
|2022-23 *
|BOS
|20
|16
|47.2
|38.5
|69.2
|0.7
|2.7
|3.4
|0.6
|1.4
|0.2
|0.5
|0.3
|5.9
|2023-24 *
|All Teams
|53
|11
|35.9
|29.2
|68.0
|0.7
|1.6
|2.4
|0.7
|1.0
|0.2
|0.4
|0.3
|3.0
|2023-24 *
|WAS
|24
|14
|36.7
|27.5
|75.0
|0.9
|2.2
|3.1
|0.9
|1.3
|0.2
|0.7
|0.3
|4.0
|2023-24 *
|OKC
|16
|6
|36.4
|9.1
|0.0
|0.4
|0.9
|1.3
|0.3
|0.5
|0.1
|0.3
|0.1
|1.1
|2023-24 *
|DET
|13
|13
|34.1
|38.2
|50.0
|0.8
|1.5
|2.2
|0.8
|1.0
|0.2
|0.2
|0.4
|3.5
|Total
|548
|15
|45.1
|37.3
|83.0
|0.8
|2.3
|3.1
|0.9
|1.4
|0.3
|0.6
|0.5
|5.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.