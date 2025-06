DeMarre Carroll devient assistant pour Jordan Ott à Phoenix

Après onze saisons sur les parquets, DeMarre Carroll est devenu assistant coach. Il a commencé sa nouvelle carrière à Milwaukee en 2022, auprès de Mike Budenholzer. Puis, en 2023, il s’envole vers Los Angeles pour assister Darvin Ham, aux Lakers. Une saison après, il rejoint Cleveland et Kenny Atkinson, son ancien coach de Brooklyn.

Lors de ces deux dernières expériences, en Californie et dans l’Ohio, il avait un collègue spécial sur le banc, parmi les autres assistants : Jordan Ott. Et on le sait, ce dernier est désormais le coach des Suns.

Et pour composer l’équipe qui va l’accompagner dans sa mission sur le banc de la franchise de l’Arizona, HoopsHype nous apprend que l’ancien assistant des Cavaliers a recruté son ancien collègue. DeMarre Carroll va donc découvrir une quatrième équipe en quatre ans.

Pour rappel, l’ailier avait mis fin à sa carrière il y a cinq ans, après 578 matches disputés entre 2009 et 2020, en disputant notamment 64 rencontres de playoffs, surtout avec Atlanta et Toronto au mitan des années 2010. Après avoir porté huit maillots différents, il a terminé avec 8.9 points et 4.2 rebonds de moyenne.

DeMarre Carroll Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 MEM 71 11 39.6 0.0 62.3 0.8 1.4 2.1 0.5 1.5 0.4 0.3 0.1 2.9 2010-11 * All Teams 12 4 33.3 0.0 100.0 0.2 0.5 0.7 0.3 0.4 0.1 0.0 0.1 0.8 2010-11 * MEM 7 6 44.4 0.0 100.0 0.3 0.9 1.1 0.3 0.7 0.1 0.0 0.1 1.4 2010-11 * HOU 5 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2011-12 * All Teams 24 15 41.0 36.8 87.5 1.2 1.0 2.2 0.8 1.5 0.5 0.5 0.0 4.5 2011-12 * UTH 20 16 37.4 36.8 87.5 1.4 1.1 2.5 0.8 1.8 0.6 0.5 0.1 4.8 2011-12 * DEN 4 5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 0.3 0.0 0.5 0.0 3.0 2012-13 UTH 66 17 46.0 28.6 76.5 1.3 1.5 2.9 0.9 1.8 0.9 0.5 0.4 6.0 2013-14 ATL 73 32 47.0 36.2 77.3 1.5 4.1 5.5 1.8 2.6 1.5 1.1 0.3 11.1 2014-15 ATL 70 31 48.7 39.5 70.2 1.4 3.9 5.3 1.7 2.2 1.3 1.1 0.2 12.6 2015-16 TOR 26 30 38.9 39.0 60.0 1.2 3.5 4.7 1.0 2.4 1.7 1.1 0.2 11.0 2016-17 TOR 72 26 40.0 34.1 76.1 0.9 2.9 3.8 1.0 2.0 1.1 0.8 0.4 8.9 2017-18 BRK 73 30 41.4 37.1 76.4 1.4 5.1 6.6 2.0 2.3 0.8 1.4 0.4 13.5 2018-19 BRK 67 25 39.5 34.2 76.0 1.0 4.2 5.2 1.3 1.7 0.5 1.1 0.2 11.1 2019-20 * All Teams 24 12 37.9 24.2 69.0 0.5 1.8 2.3 1.0 1.3 0.3 0.7 0.2 3.6 2019-20 * SAN 15 9 31.0 23.1 60.0 0.5 1.6 2.1 0.7 1.3 0.1 0.7 0.1 2.2 2019-20 * HOU 9 17 43.2 25.0 77.3 0.6 2.1 2.7 1.6 1.3 0.7 0.8 0.3 6.0 Total 578 24 43.0 35.8 74.1 1.1 3.1 4.3 1.3 2.0 0.9 0.9 0.3 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.