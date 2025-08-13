Luka Doncic cherche encore son rythme avant l’Euro

En Slovénie (et en NBA), tout le monde ne parle (presque) que de la transformation physique de Luka Doncic : près de 15 kilos en moins depuis un an !

Alors forcément, Aleksander Sekulic a tenu à calmer ceux qui l'imaginent plus dominateur que jamais, d'autant qu'il a rejoint tardivement sa sélection (nouveau contrat avec les Lakers oblige) et qu'il a été ménagé pour le deuxième match de préparation face à l'Allemagne. Après avoir participé au premier (19 points, à 5/11 au tir, 5 passes et 3 rebonds).

« Luka a changé sa manière de travailler, mais quant au fait de savoir s'il est en meilleure forme ou pas… On verra » déclare le sélectionneur. « Actuellement, il ne peut pas être à son meilleur niveau, car il vient tout juste de reprendre. Ce n'est pas encore le vrai Doncic et on sait tous ce que ça donne sur le terrain. Le plus important, c'est que Luka soit très motivé et qu'il est venu pour accomplir quelque chose de spécial avec son pays. Avant d'être prêt à commencer sa nouvelle saison. »

Le luxe Doncic

Pour contrer la Serbie, ses « favoris numéro un », ou encore la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Lituanie et la Lettonie, dont il se méfie également, Aleksander Sekulic sait qu'avoir Luka Doncic dans ses rangs est un véritable luxe…

« Nous avons tous de grandes ambitions, notamment les fans et les personnes autour de l'équipe » ajoute-t-il, concernant les attentes de cette Slovénie fragilisée par les absences de Vlatko Cancar et Josh Nebo. « Nous venons pour donner notre maximum, essayer de créer la surprise et surpasser les attentes, ce qui est bien plus facile avec un joueur comme Luka, qui rend les autres meilleurs autour de lui. Ça a toujours été comme ça par le passé et je m'attends à ce que ce soit pareil cette année. J'espère juste que les joueurs autour de lui sauront saisir l'opportunité. »

Dans deux semaines, l'EuroBasket 2025 s'ouvrira et les coéquipiers de Luka Doncic se trouveront, au premier tour, dans la poule de la France, de la Pologne, de la Belgique, d'Israël et de l'Islande. Terminer dans le Top 4 leur permettra d'accéder ensuite à la phase à élimination directe.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.