Luka Doncic débute la prépa’ par une défaite (et une embrouille)

A son tour, Luka Doncic a retrouvé le chemin des terrains pour préparer l'EuroBasket 2025 avec la Slovénie, avec un premier match amical perdu face à l'Allemagne perdu 103-89 à Ljubjana vendredi soir.

Même privée de Dennis Schroder, Daniel Theis et Maodo Lo, la bande à Franz Wagner était trop forte pour le meneur des Lakers, un poil esseulé, sans aucun joueur NBA à ses côtés, et sorti à trois minutes de la fin du troisième quart-temps pour terminer à 19 points, à 5/11 au tir, 5 passes décisives et 3 rebonds en 24 minutes, alors que les Allemands avaient déjà bâti une avance confortable.

Le collectif allemand intraitable

Pour son retour au jeu, on a ainsi retrouvé un “Luka Magic” bien plus svelte et toujours capable de faire la différence sur un coup de génie. Son caractère est en revanche, toujours à fleur de peau, à dévisager les arbitres quand on ne lui siffle pas un “and-one” ou encore à s'embrouiller avec un adversaire, ce qui lui a coûté une technique.

L'incident s'est produit dès le début du deuxième quart-temps, lorsque Christian Anderson Jr s'est offert un dunk en contre-attaque, et qu'Isaac Bonga s'est joint à lui pour le célébrer, ce qui n'a pas plu à Luka Doncic, alors qu'un de ses coéquipiers était à terre. L'échauffourée a eu le mérite de le faire monter en intensité avec deux paniers à 3-points dans la foulée qui ont contribué à maintenir les siens dans le coup jusqu'à la pause (53-48).

Mais l'Allemagne, emmenée par David Kramer et Franz Wagner (18 points chacun), a passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires pour faire le trou et s'imposer 29 à 12 dans le troisième quart-temps, avec un Franz Wagner en parfait créateur pour ses coéquipiers et un 3-points au buzzer de la période signé Kramer (82-60). Un run qui a permis aux Allemands de s'imposer sans forcer, et qui aura eu raison de Luka Doncic, resté sur le banc dans le dernier acte en vue de la prochaine confrontation entre les deux équipes. Ce sera dès demain, à Manheim (Allemagne) cette fois.

