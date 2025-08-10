Luka Doncic ménagé pour la revanche face à l’Allemagne

On imagine que la Slovénie ne veut prendre aucun risque avec sa superstar Luka Doncic. On espère surtout qu'il n'y a pas un pépin physique derrière l'annonce de la sélection qui va se passer son meneur pour son deuxième match de préparation à l'Eurobasket 2025, toujours face à l'Allemagne, ce soir à Mannheim.
Vendredi soir à Ljubjana, la Slovénie s'est inclinée 103-89 face aux champions du monde en titre, et Luka Doncic avait rendu 19 points, 3 rebonds et 5 passes décisives en 24 minutes pour sa grande première. Le meneur des Lakers était par ailleurs sorti à trois minutes de la fin du troisième quart-temps, et n'était plus entré en jeu ensuite, l'Allemagne ayant viré à +22 à dix minutes du terme (60-82).
On en saura certainement plus d'ici le prochain match amical des Slovènes, programmé vendredi face à la Lituanie. Pour le match de ce soir, Ed Muric sera également absent. La Slovénie a également remercié le jeune Vit Hrabar pour services rendus.
Côté Allemand, Dennis Schröder, qui n'a rejoint la sélection que samedi, pourrait être en tenue. Encore en convalescence, Daniel Theis et Maodo Lo devraient en revanche rester sur la touche.
|Luka Doncic
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|DAL
|72
|32
|42.7
|32.7
|71.3
|1.2
|6.6
|7.8
|6.0
|1.9
|1.1
|3.4
|0.3
|21.2
|2019-20 ☆
|DAL
|61
|34
|46.3
|31.6
|75.8
|1.3
|8.1
|9.4
|8.8
|2.5
|1.0
|4.3
|0.2
|28.8
|2020-21 ☆
|DAL
|66
|34
|47.9
|35.0
|73.0
|0.8
|7.2
|8.0
|8.6
|2.3
|1.0
|4.3
|0.5
|27.7
|2021-22 ☆
|DAL
|65
|35
|45.7
|35.3
|74.4
|0.9
|8.3
|9.1
|8.7
|2.2
|1.2
|4.5
|0.6
|28.4
|2022-23 ☆
|DAL
|66
|36
|49.6
|34.2
|74.2
|0.8
|7.8
|8.6
|8.0
|2.5
|1.4
|3.6
|0.5
|32.4
|2023-24 ☆
|DAL
|70
|38
|48.7
|38.2
|78.6
|0.8
|8.4
|9.2
|9.8
|2.1
|1.4
|4.0
|0.5
|33.9
|2024-25 *
|All Teams
|50
|35
|45.0
|36.8
|78.2
|0.8
|7.4
|8.2
|7.7
|2.5
|1.8
|3.6
|0.4
|28.2
|2024-25 *
|LAL
|28
|35
|43.8
|37.9
|79.1
|0.9
|7.2
|8.1
|7.5
|2.4
|1.6
|3.7
|0.4
|28.2
|2024-25 *
|DAL
|22
|36
|46.4
|35.4
|76.7
|0.7
|7.6
|8.3
|7.8
|2.6
|2.0
|3.4
|0.4
|28.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.