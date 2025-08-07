Luka Doncic ironise sur sa transformation physique

Alors que l'embonpoint de James Harden inquiète les fans des Clippers, du côté des supporters des Lakers et de la Slovénie, on est évidemment ravi de voir que Luka Doncic est affuté comme jamais. Le meneur des Lakers a profité d'une intersaison à rallonge pour semble–t-il perdre du poids, et jeudi, à la sortie de l'entraînement avec sa sélection, il a évoqué les remarques sur son physique.

« Il y a toujours eu des questions sur ma condition physique, mais je trouve déjà que j'étais un très bon joueur avant… », a-t-il répondu, dans des propos rapportés par Eurohoops. « Cette année, on a abordé les choses différemment. L’été dernier avait été rude : j’avais joué jusqu’en juin, puis enchaîné direct avec les qualifications olympiques. Cette fois, j’ai eu plus de temps et un meilleur plan. »

En tenue face à l'Allemagne

Après un aller-retour à Los Angeles pour parapher son nouveau contrat, Doncic a retrouvé ses coéquipiers, et il se sent en pleine forme. « Je me sens bien. Je subis encore un peu le décalage horaire, mais je pense qu’on s’entraîne très bien », poursuit-il, confirmant qu'il s'entraînant normalement. « J’avais quelques doutes, mais au final, tout le monde sait que si je suis en bonne santé, je joue. Ça a toujours été ma position : si je peux jouer, je joue. »

Justement, il a prévu de jouer vendredi face à l'Allemagne. “Jouer tout le match serait sans doute compliqué, mais je pense que je peux jouer quelques minutes. Cela dépendra de comment je me sens physiquement” conclut-il, évoquant une logique phase d'adaptation à ce nouveau physique. « Ce n’était pas simple au début, mais ensuite ça devient une habitude. On verra ce que ça donne en match car je n’ai pas joué depuis la fin de la saison NBA, et je viens juste de recommencer les oppositions. »