Nolan Traoré testé par les Raptors

Invité dans la « Green Room » comme Noa Essengue, Nolan Traoré est aux Etats-Unis pour effectuer des essais et faire grimper sa cote. Depuis un an, et ses coups d’éclat à l’ANGT U18 avec le Pôle France, les scouts NBA le suivent de près, et son nom apparaît entre les 15e et 25e places dans les différentes prévisions.

On apprend ainsi que le meneur de Saint-Quentin a passé un test avec les Raptors lundi, et c’est une piste intéressante puisque Toronto n’a pas de choix dans la deuxième partie de la Draft.

Ce qui pourrait signifier que les dirigeants envisagent de sélectionner plus bas, via un échange. On sait que Kevin Durant est sur leurs tablettes, et que le 9e choix de la Draft pourrait être cédé dans une transaction.

Quoi qu’il en soit, le petit frère d’Armel Traoré a effectué son essai en compagnie de Jase Richardson, lui aussi attendu dans la deuxième partie du tableau du premier tour. Selon Grant Afseth, les Raptors seraient très chauds pour sélectionner Khaman Maluach avec leur 9e choix, mais ce n’est pas certain qu’il soit encore disponible.

Par ailleurs, ils auraient aussi testé Tre Johnson, Derik Queen, et Collin Murray-Boyles.