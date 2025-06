Plus les jours passent, plus les Knicks intensifient leur recherche d’un nouveau coach et celui-ci pourrait bien s’appeler… Jason Kidd.

Ainsi, la franchise new-yorkaise aurait récemment demandé aux Mavericks l’autorisation de s’entretenir avec leur actuel entraîneur, prolongé il y a un an seulement, et donc sous contrat pour encore plusieurs années.

Quelques jours plus tard, on apprend maintenant par Brian Windhorst (ESPN) qu’il y aurait… « un intérêt mutuel » entre Jason Kidd et les Knicks ! Une équipe rappelons-le particulière aux yeux du meneur Hall of Famer, qui y a joué sa dernière saison en carrière en 2012/13. Il connaît aussi bien Jalen Brunson, pour l’avoir dirigé à Dallas en 2021/22…

En outre, Brian Windhorst rappelle que les Mavericks auront quoi qu’il arrive trois options devant eux : bloquer « J-Kidd » pour le garder sur leur banc, re-négocier son contrat afin de l’éloigner de New York, ou bien monter un échange avec la franchise new-yorkaise pour le laisser partir.

Dallas enclin à refuser ?

Pour finir, le journaliste rappelle que Jason Kidd s’est déjà retrouvé dans une situation similaire par le passé, puisqu’il avait quitté Brooklyn pour Milwaukee en échange de deux futurs « 2e tour » de Draft. C’était en 2014 et cela avait fait jaser à l’époque, dans le camp des entraîneurs…

« Insider » du côté de Dallas, Marc Stein est plus perplexe. « Dallas… peut tout simplement refuser d’accorder aux Knicks la permission de parler à Kidd une fois la demande officielle formulée », explique-t-il dans sa dernière newsletter. « J’ai entendu plusieurs observateurs bien informés cette semaine qui pensent que les Mavericks finiront par faire exactement cela. »

Même son de cloche chez The Athletic. « Aucun contact n’avait encore eu lieu lundi matin, selon une source interne aux Mavericks. Lorsque ce moment arrivera, selon plusieurs sources au sein de la ligue, on s’attend à ce que les Mavericks rejettent cette demande. »